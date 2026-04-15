Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Ansiedade eleitoral: como lidar com o estresse gerado pela política

A constante exposição a pesquisas e debates pode afetar a saúde mental; veja dicas de como se manter informado sem sobrecarregar

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
15/04/2026 16:15

compartilhe

SIGA
×
Ansiedade eleitoral: como lidar com o estresse gerado pela política
A ansiedade eleitoral é um fenômeno que afeta o bem-estar emocional, gerando estresse e preocupação em muitos. crédito: Pexels/ Liza Summer

A simples menção a uma nova pesquisa eleitoral já causa um frio na barriga em muita gente. Com o cenário político para 2026 ganhando corpo, a avalanche de notícias, debates acalorados e discussões nas redes sociais pode se transformar em uma fonte constante de estresse, um fenômeno já reconhecido por profissionais de saúde mental e conhecido como ansiedade eleitoral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa tensão não é imaginária. A intensa polarização política no Brasil, somada à incerteza sobre o futuro do país, afeta diretamente o bem-estar emocional. O fluxo incessante de informações, muitas vezes conflitantes, sobrecarrega o cérebro e pode levar a sintomas como irritabilidade, dificuldade para dormir, problemas de concentração e até mesmo distanciamento de amigos e familiares.

Leia Mais

O problema se intensifica porque o ciclo de notícias políticas não tem mais pausas. As projeções e os confrontos entre possíveis candidatos ocupam o noticiário diariamente, gerando uma sensação de que se está sempre no meio de uma campanha, o que é mentalmente exaustivo.

Como proteger sua saúde mental

Lidar com essa pressão é fundamental para não deixar que a política domine sua vida de forma negativa. Algumas estratégias práticas podem ajudar a navegar por este período de forma mais equilibrada e saudável, mantendo-se informado sem sacrificar a paz de espírito.

Adotar algumas medidas simples no dia a dia pode fazer uma grande diferença. Veja o que pode ser feito:

  • Limite o consumo de notícias: estabeleça horários específicos para se atualizar, como uma vez pela manhã e outra no final da tarde. Evite checar o celular em busca de novidades a todo momento, principalmente antes de dormir.

  • Filtre suas fontes de informação: escolha veículos de comunicação confiáveis e evite se expor a conteúdos sensacionalistas ou extremistas. Silenciar termos e contas que geram estresse nas redes sociais também é uma ação válida.

  • Conecte-se com o presente: dedique tempo a atividades que não tenham relação com política. Praticar um hobby, fazer exercícios físicos, conversar com amigos sobre outros assuntos ou assistir a um filme ajuda a mente a descansar.

  • Foque no que você pode controlar: em vez de se angustiar com o cenário nacional, concentre sua energia em ações locais. Participar de iniciativas na sua comunidade ou bairro pode trazer uma sensação de propósito e controle.

  • Saiba quando se afastar de uma discussão: nem todo debate é produtivo. Se uma conversa sobre política está se tornando agressiva ou ofensiva, o melhor a fazer é se retirar. Proteger sua energia é mais importante do que tentar vencer um argumento.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay