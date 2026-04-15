Ansiedade eleitoral: como lidar com o estresse gerado pela política

A simples menção a uma nova pesquisa eleitoral já causa um frio na barriga em muita gente. Com o cenário político para 2026 ganhando corpo, a avalanche de notícias, debates acalorados e discussões nas redes sociais pode se transformar em uma fonte constante de estresse, um fenômeno já reconhecido por profissionais de saúde mental e conhecido como ansiedade eleitoral.

Essa tensão não é imaginária. A intensa polarização política no Brasil, somada à incerteza sobre o futuro do país, afeta diretamente o bem-estar emocional. O fluxo incessante de informações, muitas vezes conflitantes, sobrecarrega o cérebro e pode levar a sintomas como irritabilidade, dificuldade para dormir, problemas de concentração e até mesmo distanciamento de amigos e familiares.

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O problema se intensifica porque o ciclo de notícias políticas não tem mais pausas. As projeções e os confrontos entre possíveis candidatos ocupam o noticiário diariamente, gerando uma sensação de que se está sempre no meio de uma campanha, o que é mentalmente exaustivo.

Como proteger sua saúde mental

Lidar com essa pressão é fundamental para não deixar que a política domine sua vida de forma negativa. Algumas estratégias práticas podem ajudar a navegar por este período de forma mais equilibrada e saudável, mantendo-se informado sem sacrificar a paz de espírito.

Adotar algumas medidas simples no dia a dia pode fazer uma grande diferença. Veja o que pode ser feito:

Limite o consumo de notícias: estabeleça horários específicos para se atualizar, como uma vez pela manhã e outra no final da tarde. Evite checar o celular em busca de novidades a todo momento, principalmente antes de dormir.

Filtre suas fontes de informação: escolha veículos de comunicação confiáveis e evite se expor a conteúdos sensacionalistas ou extremistas. Silenciar termos e contas que geram estresse nas redes sociais também é uma ação válida.

Conecte-se com o presente: dedique tempo a atividades que não tenham relação com política. Praticar um hobby, fazer exercícios físicos, conversar com amigos sobre outros assuntos ou assistir a um filme ajuda a mente a descansar.

Foque no que você pode controlar: em vez de se angustiar com o cenário nacional, concentre sua energia em ações locais. Participar de iniciativas na sua comunidade ou bairro pode trazer uma sensação de propósito e controle.

Saiba quando se afastar de uma discussão: nem todo debate é produtivo. Se uma conversa sobre política está se tornando agressiva ou ofensiva, o melhor a fazer é se retirar. Proteger sua energia é mais importante do que tentar vencer um argumento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.