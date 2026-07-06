'Doomscrolling': o que é o hábito compulsivo de consumir notícias ruins e como se proteger

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Em meio a um fluxo constante de informações, muitas pessoas se veem presas em um ciclo de consumo de notícias negativas, um comportamento conhecido como 'doomscrolling'. O termo descreve o ato de rolar a tela do celular ou computador incessantemente em busca de atualizações, mesmo que o conteúdo provoque angústia e pessimismo.

Esse hábito se intensifica em períodos de grande agitação social, política ou sanitária. Em 2026, com o uso crescente de redes sociais e plataformas de notícias em tempo real, o fenômeno continua altamente relevante, com a necessidade de se manter informado se transformando em uma compulsão que parece fora de controle, alimentada pelos algoritmos das plataformas digitais.

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O que é doomscrolling?

Doomscrolling é o hábito de passar um tempo excessivo consumindo notícias online de teor negativo, de forma contínua. Essa prática cria um ciclo vicioso que pode impactar diretamente a saúde mental do usuário, gerando ou intensificando quadros de ansiedade, estresse e desesperança.

Por que o doomscrolling é prejudicial à saúde mental?

Segundo especialistas em saúde mental, a exposição constante a conteúdos perturbadores ativa o sistema de alerta do corpo, liberando hormônios de estresse como o cortisol. Manter o organismo nesse estado de vigilância permanente pode levar a sintomas físicos e psicológicos, como insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e até mesmo depressão.

Além disso, o doomscrolling pode distorcer a percepção da realidade, fazendo com que o mundo pareça um lugar exclusivamente perigoso e sem solução. Esse viés de negatividade afeta o humor e a capacidade de focar em aspectos positivos e construtivos do cotidiano.

Como identificar os sinais desse comportamento compulsivo?

Reconhecer o problema é o primeiro passo para mudar o hábito. Alguns sinais indicam que o consumo de notícias passou de um nível saudável para uma compulsão prejudicial. Fique atento se você costuma:

Perder a noção do tempo enquanto navega por feeds de notícias.

Sentir-se mais ansioso, triste ou irritado após ler as atualizações.

Buscar notícias de forma compulsiva, mesmo quando deveria focar em outras tarefas.

Ter dificuldade para dormir por pensar nos conteúdos que consumiu.

Deixar de lado hobbies e interações sociais para se manter informado.

Como se proteger desse hábito compulsivo?

Adotar uma abordagem consciente sobre o consumo de informação é fundamental. Pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença para o seu bem-estar digital.

Defina limites de tempo: estabeleça horários específicos do dia para checar notícias, como uma vez pela manhã e outra no fim da tarde. Por exemplo, use alarmes ou o modo 'Não Perturbe' do seu celular para evitar o consumo de informações antes de dormir.

Desative as notificações: alertas constantes de aplicativos mantêm o cérebro em estado de alerta. Desligá-los devolve o controle sobre quando você se informa.

Equilibre seu feed: siga perfis e páginas que compartilhem conteúdos positivos, como arte, natureza ou comédia. Isso ajuda a quebrar o fluxo de negatividade.

Seja seletivo com as fontes: priorize veículos de comunicação com credibilidade e evite aqueles que apelam para o sensacionalismo e o alarmismo.

Pratique um detox digital: reserve períodos para se desconectar completamente e se dedicar a atividades offline que lhe tragam prazer. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.