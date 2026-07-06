Assine
overlay
Início Bem viver
VÍCIO

'Doomscrolling': o que é o hábito compulsivo de consumir notícias ruins e como se proteger

O consumo excessivo de notícias negativas pode gerar ansiedade e estresse; psicólogos ensinam a identificar o problema e a criar uma relação mais saudável

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
06/07/2026 10:49

compartilhe

SIGA
×
'Doomscrolling': o que é o hábito compulsivo de consumir notícias ruins e como se proteger
A busca incessante por notícias online, muitas vezes antes de dormir, impacta a saúde mental e intensifica o ciclo de consumo negativo. crédito: Freepik

Em meio a um fluxo constante de informações, muitas pessoas se veem presas em um ciclo de consumo de notícias negativas, um comportamento conhecido como 'doomscrolling'. O termo descreve o ato de rolar a tela do celular ou computador incessantemente em busca de atualizações, mesmo que o conteúdo provoque angústia e pessimismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse hábito se intensifica em períodos de grande agitação social, política ou sanitária. Em 2026, com o uso crescente de redes sociais e plataformas de notícias em tempo real, o fenômeno continua altamente relevante, com a necessidade de se manter informado se transformando em uma compulsão que parece fora de controle, alimentada pelos algoritmos das plataformas digitais.

Leia Mais

O que é doomscrolling?

Doomscrolling é o hábito de passar um tempo excessivo consumindo notícias online de teor negativo, de forma contínua. Essa prática cria um ciclo vicioso que pode impactar diretamente a saúde mental do usuário, gerando ou intensificando quadros de ansiedade, estresse e desesperança.

Por que o doomscrolling é prejudicial à saúde mental?

Segundo especialistas em saúde mental, a exposição constante a conteúdos perturbadores ativa o sistema de alerta do corpo, liberando hormônios de estresse como o cortisol. Manter o organismo nesse estado de vigilância permanente pode levar a sintomas físicos e psicológicos, como insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e até mesmo depressão.

Além disso, o doomscrolling pode distorcer a percepção da realidade, fazendo com que o mundo pareça um lugar exclusivamente perigoso e sem solução. Esse viés de negatividade afeta o humor e a capacidade de focar em aspectos positivos e construtivos do cotidiano.

Como identificar os sinais desse comportamento compulsivo?

Reconhecer o problema é o primeiro passo para mudar o hábito. Alguns sinais indicam que o consumo de notícias passou de um nível saudável para uma compulsão prejudicial. Fique atento se você costuma:

  • Perder a noção do tempo enquanto navega por feeds de notícias.

  • Sentir-se mais ansioso, triste ou irritado após ler as atualizações.

  • Buscar notícias de forma compulsiva, mesmo quando deveria focar em outras tarefas.

  • Ter dificuldade para dormir por pensar nos conteúdos que consumiu.

  • Deixar de lado hobbies e interações sociais para se manter informado.

Como se proteger desse hábito compulsivo?

Adotar uma abordagem consciente sobre o consumo de informação é fundamental. Pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença para o seu bem-estar digital.

  • Defina limites de tempo: estabeleça horários específicos do dia para checar notícias, como uma vez pela manhã e outra no fim da tarde. Por exemplo, use alarmes ou o modo 'Não Perturbe' do seu celular para evitar o consumo de informações antes de dormir.

  • Desative as notificações: alertas constantes de aplicativos mantêm o cérebro em estado de alerta. Desligá-los devolve o controle sobre quando você se informa.

  • Equilibre seu feed: siga perfis e páginas que compartilhem conteúdos positivos, como arte, natureza ou comédia. Isso ajuda a quebrar o fluxo de negatividade.

  • Seja seletivo com as fontes: priorize veículos de comunicação com credibilidade e evite aqueles que apelam para o sensacionalismo e o alarmismo.

  • Pratique um detox digital: reserve períodos para se desconectar completamente e se dedicar a atividades offline que lhe tragam prazer.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay