Excesso de notícias te causa ansiedade? Saiba como se informar melhor

A necessidade de checar as notícias a todo momento, especialmente em um cenário de grande agitação, pode se transformar em uma fonte de ansiedade e estresse. Esse hábito, conhecido como 'doomscrolling' — termo que ganhou popularidade durante a pandemia de COVID-19 —, consiste no consumo excessivo de informações negativas e tem um impacto direto na saúde mental, gerando angústia e uma sensação constante de alerta.

O cérebro humano tem uma tendência a prestar mais atenção a ameaças, um mecanismo de sobrevivência que se torna prejudicial no ambiente digital. A avalanche de manchetes sobre crises políticas, econômicas ou tragédias alimenta um ciclo vicioso: quanto mais notícias ruins consumimos, mais ansiosos ficamos e mais sentimos a necessidade de nos manter informados, na tentativa de retomar o controle.

Leia Mais

Esse fluxo contínuo de estímulos negativos pode esgotar os recursos mentais, dificultar a concentração e até mesmo afetar a qualidade do sono. A boa notícia é que é possível se manter atualizado de forma mais equilibrada, sem sacrificar o bem-estar. Adotar estratégias conscientes de consumo de informação é o primeiro passo para quebrar esse ciclo.

Como se informar de maneira mais saudável

Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença na forma como você lida com o noticiário diário. A chave é transformar o consumo passivo e infinito em um ato intencional e com limites claros. Veja algumas dicas práticas para aplicar no seu dia a dia.

Defina horários e limites: reserve um ou dois momentos específicos do dia para se atualizar, como no início da manhã e no final da tarde. Evite consumir notícias antes de dormir, pois isso pode prejudicar o sono. Usar um cronômetro ajuda a controlar o tempo gasto.

Escolha fontes confiáveis: em vez de rolar infinitamente por feeds de redes sociais, selecione de três a cinco portais de notícias de sua confiança. Acesse-os diretamente para obter informações, evitando o bombardeio de opiniões e conteúdos sensacionalistas.

Desative as notificações: os alertas constantes no celular são um dos principais gatilhos para o consumo impulsivo. Desabilitar as notificações de aplicativos de notícias e redes sociais devolve a você o controle sobre quando se informar.

Busque um equilíbrio de conteúdo: para cada notícia negativa que consumir, procure ativamente por informações neutras ou positivas. Considere praticar o 'bloom scrolling', o ato de buscar conteúdos que inspiram esperança e bem-estar, como os relacionados a hobbies, arte, ciência ou esportes.

Reconheça os sinais do seu corpo: se sentir o coração acelerado, a respiração curta ou um nó no estômago ao ler notícias, encare isso como um sinal claro para fazer uma pausa. Levante-se, alongue-se ou faça uma atividade que desvie sua atenção.

Implementar essas mudanças é um passo fundamental para proteger sua saúde mental. Comece escolhendo uma ou duas dicas para aplicar hoje mesmo e observe a diferença em seu bem-estar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.