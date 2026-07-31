'Bumbum triste' na menopausa: o adesivo hormonal pode te ajudar?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Além das ondas de calor e das alterações de sono e humor, muitas mulheres percebem outra transformação durante a menopausa: a perda de firmeza nos glúteos. A redução de volume e a piora na aparência da celulite, conjunto que ganhou o apelido de “bumbum triste”, levanta uma dúvida comum sobre o uso do adesivo hormonal como solução.

A reposição hormonal pode, de fato, aliviar os sintomas gerais do climatério, mas não age diretamente sobre o contorno do corpo. “A reposição pode contribuir para o bem-estar, mas não levanta os glúteos nem trata sozinha a flacidez e a celulite”, explica a ginecologista Lúcia Oliveira. O adesivo, que libera estradiol gradualmente pela pele, tem como foco equilibrar os níveis hormonais e não reverter alterações estéticas específicas.

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A queda do estrogênio contribui para a redução de colágeno, diminuição da elasticidade da pele e mudanças na distribuição de gordura e massa muscular. Contudo, o chamado “bumbum triste” não está ligado apenas aos hormônios. O envelhecimento natural, a genética, o sedentarismo, as oscilações de peso e a perda muscular também interferem no formato dos glúteos e no aspecto da celulite.

Por essa razão, mesmo mulheres com a reposição hormonal bem ajustada podem continuar incomodadas com a aparência da região. O tratamento eficaz depende de uma avaliação que observe a qualidade da pele, o volume, a musculatura, a flacidez e a presença de depressões causadas pela celulite.

Como tratar o 'bumbum triste'

Quando a principal queixa é a aparência dos glúteos, a abordagem precisa ser multidisciplinar e mais ampla, envolvendo ginecologista, educador físico, nutricionista e dermatologista. O plano de tratamento pode incluir o fortalecimento muscular com exercícios específicos e um acompanhamento nutricional para otimizar a composição corporal. Em outros casos, podem ser indicados procedimentos estéticos, como bioestimuladores de colágeno e radiofrequência para melhorar o contorno, recuperar o volume perdido ou tratar as irregularidades da pele.

É fundamental entender que o adesivo não deve ser iniciado ou substituído por gel, comprimido ou implante sem orientação médica. Cada apresentação possui formas diferentes de absorção, doses específicas e indicações próprias. Além disso, a terapia hormonal é contraindicada para mulheres com histórico de certos tipos de câncer, como o de mama, ou com risco elevado de trombose. O erro está em tratar a reposição hormonal como uma solução única para todas as mudanças que ocorrem nessa fase da vida.

O hormônio pode melhorar a qualidade de vida quando bem indicado, mas não resolve automaticamente todas as transformações do corpo. A paciente precisa entender se a queixa é hormonal, muscular, estrutural ou relacionada à pele para receber uma indicação de tratamento que seja realmente adequada.

A natureza é rica e pode trazer inúmeros benefícios à saúde humana, com o consumo de determinados alimentos. Assim, a Spirulina é uma alga dotada de nutrientes, indicada para anemia e menopausa devido ao seu conteúdo de ferro e antioxidantes. Domínio Público/Wikimédia Commons O consumo da Spirulina remonta aos astecas, que a encontravam nos lagos que cercavam o que é hoje a Cidade do México. Isso a torna um alimento com grande valor histórico e nutricional. John Alan Elson/Wikimédia Commons É, portanto, uma cianobactéria aquática de origem milenar, consumida pelos astecas, que oferece diversos benefícios à saúde devido ao seu alto teor de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes. Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay Ela surgiu há mais de três bilhões de anos, sendo um dos primeiros seres vivos a realizar fotossíntese, processo que usa a luz solar para produzir energia. Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay Em Chade, país da África Central, as mulheres da etnia Kanem-Bornu coletavam, secavam e consumiam a espirulina, combinando-a com o painço. - Divulgação Em pó, a Spirulina pode se apresentar na cor verde, azul ou verde-azulada. Dela, também pode ser extraído um pigmento natural, utilizado em cápsulas vegetais, dando a elas uma tonalidade azul translúcida. Flickr Clarence Opolsky É considerado um alimento funcional e até um nutracêutico pela Organização Mundial da Saúde, sendo uma excelente alternativa para veganos e vegetarianos. Flickr dj_craig20 É uma fonte rica de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais, além de vitaminas do complexo B, vitamina A e minerais como ferro e magnésio. Flickr dj_craig20 Assim, a Spirulina demonstrou potencial para ajudar no controle da glicemia e na sensibilidade à insulina, com o controle das diabetes. Flickr aceng kantor Dessa forma, ela também auxilia na flora intestinal, sendo benéfica para pessoas com condições como a colite ulcerativa. Flickr WILLPOWER STUDIOS Contém antioxidantes como a ficocianina e o ácido gálico, que combatem os radicais livres e reduzem a inflamação no organismo. Flickr Summer Yarbrough A Spirulina promove a saciedade e pode ajudar na quebra de gorduras, auxiliando o processo de perda de peso quando aliada a uma dieta equilibrada. Flickr Kate Doubler Estudos, então, sugerem benefícios na redução de colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a controlar a pressão arterial. Imagem Freepik Além disso, alguns estudos mostram que a spirulina pode ajudar a diminuir os sintomas da rinite alérgica. É, também, uma boa fonte de proteína, especialmente para vegetarianos e veganos. Divulgação Por causa das suas propriedades antioxidantes, estudos relacionam a ingestão de spirulina ao aumento do desempenho em exercícios e maior resistência. Divulgação Isso porque os resultados sugerem que além de melhorar a força, a cianobactéria contribui para que as pessoas demorem mais tempo para sentir fadiga. Divulgação Antes de iniciar o uso da spirulina, especialmente se tiver alguma condição de saúde ou estiver tomando medicamentos, é recomendável buscar orientação médica. Divulgação Afinal, algumas pessoas podem apresentar reações como enjoo, diarreia ou reações alérgicas. É importante estar atento a qualquer sintoma e suspender o uso se necessário. Divulgação Algumas pessoas podem apresentar efeitos adversos como náuseas ou flatulência, especialmente no início do consumo ou em doses elevadas. Divulgação É cultivada em tanques, tanto em água doce quanto salgada, e posteriormente processada em pó, cápsulas ou outros formatos. Divulgação O suco de spirulina oferece vários benefícios à saúde, como fortalecimento do sistema imunológico, ação antioxidante e anti-inflamatória e ajuda no controle do colesterol e do açúcar no sangue. - Imagem Freepik Nas formas de consumo, a spirulina pode aparecer em pó, adicionada a sucos, smoothies e shakes, ou em cápsulas, que devem seguir a dosagem recomendada pelo fabricante ou profissional de saúde. Domínio Público/Wikimédia Commons Por ser rica em ferro, a spirulina pode ser uma aliada no tratamento de pessoas com anemia ou carência desse mineral. Auxilia, portanto, nos resultados de uma dieta saudável para perda de peso por prolongar a saciedade, com à melhora da ação do hormônio leptina. Flickr Sarah Ikegami Voltar Próximo

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.