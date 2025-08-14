Assine
‘Bumbum de gaveta’: Rodrigo Faro revela sequela da caxumba; entenda a doença

Flipar
  • Em tom bem-humorado, ele explicou que o acessório é um “proteção” que usa desde a infância por conta de uma sequela da caxumba que contraiu na época.
  • “Eu tive caxumba quando era mais novo e, por precaução, uso esse artifício há muito tempo. Nasci com o que costumo chamar de ‘bumbum de gaveta’”, disse Faro ao revelar o truque diante das câmeras.
  • No caso de Rodrigo Faro, o chamado “bumbum de gaveta” - termo que ele usou para descrever a aparência menos arredondada dos glúteos - está relacionado a uma complicação rara da caxumba. Embora o vírus costume afetar as glândulas salivares, ele também pode provocar inflamações em outros tecidos, inclusive musculares.
  • Quando a doença ocorre na infância ou adolescência, uma resposta inflamatória intensa pode atingir músculos e tecidos de sustentação, levando a pequenas atrofias ou alterações no desenvolvimento da musculatura.
  • Essa sequela, embora incomum, pode causar perda parcial de volume na região, efeito que Faro ameniza com enchimentos.
  • A caxumba, cientificamente conhecida como parotidite infecciosa, é uma infecção causada por um vírus do gênero Rubulavirus, da família Paramyxoviridae.
  • A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias - ao falar, espirrar ou tossir - e, embora seja menos frequente, também pelo contato com objetos contaminados, como talheres ou copos.
  • O período de incubação geralmente varia de 16 a 18 dias após o contato com o vírus, mas pode ir de 12 a 25 dias.
  • O paciente pode transmitir a caxumba desde dois dias antes até cinco dias após o início do inchaço das glândulas. Isso dificulta o controle da disseminação, pois muitos infectados não sabem que já estão transmitindo o vírus.
  • Cerca de 30% a 40% dos casos podem ser assintomáticos. Mesmo assim, essas pessoas ainda são capazes de espalhar o vírus.
  • Os sintomas mais comuns incluem inchaço e dor nas glândulas salivares, as parótidas, localizadas próximo às orelhas.
  • Febre, dor de cabeça, sensação de cansaço e falta de apetite também estão entre os sintomas clássicos da doença.
  • Além disso, alguns casos podem evoluir para complicações mais graves, com inflamações nos testículos, chamada de orquite, meningite viral e, em situações raras, pancreatite. A doença também pode ter impactos neurológicos, causar inflamação dos ovários ou do tecido mamário — ainda que esses desdobramentos sejam raros.
  Não existe tratamento antiviral para a caxumba, então o tratamento consiste em ações que possam aliviar os sintomas, como repouso, hidratação adequada, uso de analgésicos e antitérmicos para controle da febre e dor.
  • No caso do inchaço nas glândulas, é recomendável fazer compressas mornas na região para aliviar o desconforto.
  • No Brasil, a situação mudou significativamente nos anos 1980 com a introdução de campanhas de vacinação em larga escala.
  • A imunização é feita com a vacina tríplice viral - sarampo, caxumba e rubéola -, aplicada em duas doses: a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de vida. Há também a tetraviral, que acrescenta proteção à varicela, também conhecida como catapora.
  • A recomendação foi mantida e ampliada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) com o passar dos anos. A maior segurança contra a doença está diretamente ligada à vacinação completa.
  • O uso de medidas complementares, como boa higiene - evitando o compartilhamento de utensílios e mantendo ambientes ventilados - reforça a prevenção.
