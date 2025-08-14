Flipar
‘Bumbum de gaveta’: Rodrigo Faro revela sequela da caxumba; entenda a doença
Em tom bem-humorado, ele explicou que o acessório é um “proteção” que usa desde a infância por conta de uma sequela da caxumba que contraiu na época. Foto: Reprodução/Instagram @rodrigofaro
“Eu tive caxumba quando era mais novo e, por precaução, uso esse artifício há muito tempo. Nasci com o que costumo chamar de ‘bumbum de gaveta’”, disse Faro ao revelar o truque diante das câmeras. Foto: Reprodução TV Record
No caso de Rodrigo Faro, o chamado “bumbum de gaveta” - termo que ele usou para descrever a aparência menos arredondada dos glúteos - está relacionado a uma complicação rara da caxumba. Embora o vírus costume afetar as glândulas salivares, ele também pode provocar inflamações em outros tecidos, inclusive musculares. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Unesp
Quando a doença ocorre na infância ou adolescência, uma resposta inflamatória intensa pode atingir músculos e tecidos de sustentação, levando a pequenas atrofias ou alterações no desenvolvimento da musculatura. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
Essa sequela, embora incomum, pode causar perda parcial de volume na região, efeito que Faro ameniza com enchimentos. Foto: divulgação
A caxumba, cientificamente conhecida como parotidite infecciosa, é uma infecção causada por um vírus do gênero Rubulavirus, da família Paramyxoviridae. Foto: Imagem Freepik
A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias - ao falar, espirrar ou tossir - e, embora seja menos frequente, também pelo contato com objetos contaminados, como talheres ou copos. Foto: Imagem Freepik
O período de incubação geralmente varia de 16 a 18 dias após o contato com o vírus, mas pode ir de 12 a 25 dias. Foto: Reprodução do Youtube Canal Bem-estar em Foco - Saúde e emagrecimento!
O paciente pode transmitir a caxumba desde dois dias antes até cinco dias após o início do inchaço das glândulas. Isso dificulta o controle da disseminação, pois muitos infectados não sabem que já estão transmitindo o vírus. Foto: Imagem Freepik
Cerca de 30% a 40% dos casos podem ser assintomáticos. Mesmo assim, essas pessoas ainda são capazes de espalhar o vírus. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Unesp
Os sintomas mais comuns incluem inchaço e dor nas glândulas salivares, as parótidas, localizadas próximo às orelhas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Bem-estar em Foco - Saúde e emagrecimento!
Febre, dor de cabeça, sensação de cansaço e falta de apetite também estão entre os sintomas clássicos da doença. Foto: Imagem Freepik
Além disso, alguns casos podem evoluir para complicações mais graves, com inflamações nos testículos, chamada de orquite, meningite viral e, em situações raras, pancreatite. A doença também pode ter impactos neurológicos, causar inflamação dos ovários ou do tecido mamário — ainda que esses desdobramentos sejam raros. Foto: - Reprodução do Youtube Canal Bem-estar em Foco - Saúde e emagrecimento!
NÃ£o existe tratamento antiviral para a caxumba, entÃ£o o tratamento consiste em aÃ§Ãµes que possam aliviar os sintomas, como repouso, hidrataÃ§Ã£o adequada, uso de analgÃ©sicos e antitÃ©rmicos para controle da febre e dor. Foto: Imagem Freepik
No caso do inchaço nas glândulas, é recomendável fazer compressas mornas na região para aliviar o desconforto. Foto: Reprodução do Youtube Canal Bem-estar em Foco - Saúde e emagrecimento!
No Brasil, a situação mudou significativamente nos anos 1980 com a introdução de campanhas de vacinação em larga escala. Foto: Divulgação
A imunização é feita com a vacina tríplice viral - sarampo, caxumba e rubéola -, aplicada em duas doses: a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de vida. Há também a tetraviral, que acrescenta proteção à varicela, também conhecida como catapora. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Unesp
A recomendação foi mantida e ampliada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) com o passar dos anos. A maior segurança contra a doença está diretamente ligada à vacinação completa. Foto: Divulgação
O uso de medidas complementares, como boa higiene - evitando o compartilhamento de utensílios e mantendo ambientes ventilados - reforça a prevenção. Foto: Jan Vašek/Pixabay
