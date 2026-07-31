Quais são as 5 cirurgias plásticas mais procuradas no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O uso de canetas emagrecedoras, a maternidade e o envelhecimento estão mudando o perfil da cirurgia plástica no Brasil. O país continua entre os maiores mercados do mundo para esses procedimentos, mas os pacientes chegam aos consultórios com demandas mais específicas, ligadas a transformações do corpo e do rosto em diferentes fases da vida.

Uma dúvida comum é por que a lipoaspiração é necessária após o emagrecimento. Mesmo com a perda de peso, algumas áreas podem manter gordura localizada, como abdome, flancos, culotes e costas. O procedimento serve para remover esses acúmulos e melhorar o contorno corporal, não para emagrecer.

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Com novas tecnologias de retração da pele, a lipoaspiração também pode ajudar a reduzir a flacidez, remodelando a região tratada.

Em seguida, aparecem as cirurgias de mamas, que incluem aumento, redução, levantamento e troca de próteses. A busca está associada à perda de volume após a gestação ou emagrecimento, queda, assimetrias ou desconforto causado pelo peso excessivo. O objetivo é corrigir alterações e restabelecer a proporção corporal.

As 5 cirurgias mais procuradas

Segundo o cirurgião plástico Leandro Faustino, da Revion International Clinic, a popularidade da lipoaspiração e das cirurgias mamárias se deve à frequência com que essas queixas surgem ao longo da vida. Ele destaca que a mesma alteração pode ter causas diferentes e exigir técnicas distintas para cada paciente.

Outros três procedimentos completam a lista dos mais buscados:

Blefaroplastia : trata o excesso de pele e as bolsas nas pálpebras, geralmente ligados ao envelhecimento e ao aspecto de cansaço.

trata o excesso de pele e as bolsas nas pálpebras, geralmente ligados ao e ao aspecto de cansaço. Abdominoplastia: corrige flacidez, excesso de pele e alterações na musculatura do abdome, comuns após a gestação ou grandes perdas de peso.

corrige flacidez, excesso de pele e alterações na musculatura do abdome, comuns após a gestação ou grandes perdas de peso. Rinoplastia: atua na forma e, às vezes, na função do nariz, com foco no equilíbrio facial e nas características individuais.

Faustino aponta que as canetas emagrecedoras ampliaram a chegada de pacientes que perderam peso rápido, mas ficaram com excesso de pele e flacidez. "O perfil mudou porque muita gente procura a cirurgia depois de uma transformação concreta. O desafio não é reproduzir um padrão, mas entender o que mudou naquele corpo e quais procedimentos fazem sentido", afirma o médico.

Uma noiva de Turvo, no Sul de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais ao trocar o tradicional buquê por uma caixa de canetas emagrecedoras durante a festa de casamento. A responsável pela ideia foi Luara Bettiol, de 32 anos, que decidiu inovar na brincadeira ao perceber que quase todas as convidadas já eram casadas. O vídeo do momento rapidamente chamou atenção e acumulou milhares de visualizações. Reprodução de redes sociais Segundo a noiva, a caixa estava vazia e fazia parte de uma estratégia para tornar a cerimônia mais marcante e criativa. O casamento teve diversos parceiros e patrocinadores, e a proposta era justamente surpreender os convidados com algo inesperado. Durante a brincadeira, o mestre de cerimônias avisou que o “buquê seria diferente”, o que provocou risos, espanto e curiosidade entre as mulheres reunidas no salão. Reprodução de redes sociais O episódio também chamou atenção porque o Mounjaro virou um dos medicamentos mais cobiçados do momento, especialmente entre pessoas que buscam emagrecimento. A caneta injetável, aprovada pela Anvisa para diabetes tipo 2, ganhou enorme popularidade nas redes sociais e em clínicas estéticas, o que ajudou a transformar a brincadeira da noiva em um fenômeno viral. Reprodução de redes sociais Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).-Divulgação" width="685" height="470" /> (Anvisa).-Divulgação" width="685" height="470" /> Com o fim da patente da semaglutida (substância usada nas canetas emagrecedoras), é esperada uma expansão no acesso a esses fármacos no Brasil, embora a chegada desses produtos ainda dependa da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Divulgação Especialistas destacam que o IMC sozinho não define risco, pois a gordura abdominal aumenta significativamente a chance de doenças metabólicas, mesmo em pessoas aparentemente magras. Anastasia Kazakova/Freepik A queda da patente da semaglutida deve ampliar o acesso ao tratamento, mas a decisão de uso deve sempre ser individualizada e precedida de avaliação médica completa, com exames laboratoriais e análise do histórico clínico, para evitar contraindicações e efeitos adversos. Reprodução/TV Globo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de sociedades médi-Divulgação" width="685" height="470" /> (Anvisa), da(OMS) e de sociedades médi-Divulgação" width="685" height="470" /> A compra legalizada de canetas emagrecedoras é fundamental para evitar fraudes e riscos graves à saúde, segundo alertas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de sociedades médi Divulgação Entre 2023 e 2024, a Anvisa confirmou a presença de lotes falsificados de semaglutida no país e determinou a apreensão de inúmeros medicamentos irregulares. Em outro caso, canetas de insulina foram reutilizadas com rótulos adulterados para serem vendidas como Ozempic. Reproduc?a?o Além disso, a OMS chegou a identificar lotes falsificados no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, alertando que esses produtos podem conter substâncias desconhecidas ou doses incorretas. Haberdoedas/Unsplash Em janeiro de 2026, a Anvisa proibiu e determinou a apreensão de lotes das marcas Synedica e TG, que comercializavam tirzepatida e retatrutida sem registro sanitário. Polícia Civil de Goiás/Reprodução Mounjaro produzidas no Paraguai, vendidas com nomes como Lipoless e T.G., não são genéricos nem possuem registro na Anvisa, apesar de afirmarem conter tirzepatida .-Divulgac?a?o/Poli?cia Federal" width="685" height="470" /> produzidas no Paraguai, vendidas com nomes como Lipoless e T.G., não são genéricos nem possuem registro na Anvisa, apesar de afirmarem conter.-Divulgac?a?o/Poli?cia Federal" width="685" height="470" /> Fique atento! Versões de Mounjaro produzidas no Paraguai, vendidas com nomes como Lipoless e T.G., não são genéricos nem possuem registro na Anvisa, apesar de afirmarem conter tirzepatida . Divulgac?a?o/Poli?cia Federal Embora a fabricação seja permitida pela legislação paraguaia, esses produtos não são equivalentes ao original e entram no Brasil de forma ilegal, sem controle sanitário, transporte adequado ou garantia de eficácia e segurança. Poli?cia Militar Rodovia?ria Estadual de Minas Gerais/Reproduc?a?o Para evitar fraudes, as autoridades recomendam desconfiar de preços muito abaixo do mercado, verificar se a embalagem e a bula estão em português e adquirir apenas em farmácias licenciadas — vendas por WhatsApp ou redes sociais são canais preferenciais para golpes. Caroline Morais/Ministe?rio da Sau?de Voltar Próximo

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.