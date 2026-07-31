Quais são as 5 cirurgias plásticas mais procuradas no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O uso de canetas emagrecedoras, a maternidade e oenvelhecimento estão mudando o perfil da cirurgia plásticano Brasil. O país continua entre os maiores mercados do mundo para esses procedimentos, mas os pacientes chegam aos consultórios com demandas mais específicas, ligadas a transformações do corpo e do rosto em diferentes fases da vida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Uma dúvida comum é por que a lipoaspiração é necessária após o emagrecimento. Mesmo com a perda de peso, algumas áreas podem manter gordura localizada, como abdome, flancos, culotes e costas. O procedimento serve para remover esses acúmulos e melhorar o contorno corporal, não para emagrecer.
Com novas tecnologias de retração da pele, a lipoaspiração também pode ajudar a reduzir a flacidez, remodelando a região tratada.
Em seguida, aparecem as cirurgias de mamas, que incluem aumento, redução, levantamento e troca de próteses. A busca está associada à perda de volume após a gestação ou emagrecimento, queda, assimetrias ou desconforto causado pelo peso excessivo. O objetivo é corrigir alterações e restabelecer a proporção corporal.
As 5 cirurgias mais procuradas
Segundo o cirurgião plástico Leandro Faustino, da Revion International Clinic, a popularidade da lipoaspiração e das cirurgias mamárias se deve à frequência com que essas queixas surgem ao longo da vida. Ele destaca que a mesma alteração pode ter causas diferentes e exigir técnicas distintas para cada paciente.
Abdominoplastia: corrige flacidez, excesso de pele e alterações na musculatura do abdome, comuns após a gestação ou grandes perdas de peso.
Rinoplastia: atua na forma e, às vezes, na função do nariz, com foco no equilíbrio facial e nas características individuais.
Faustino aponta que as canetas emagrecedoras ampliaram a chegada de pacientes que perderam peso rápido, mas ficaram com excesso de pele e flacidez. "O perfil mudou porque muita gente procura a cirurgia depois de uma transformação concreta. O desafio não é reproduzir um padrão, mas entender o que mudou naquele corpo e quais procedimentos fazem sentido", afirma o médico.
Uma noiva de Turvo, no Sul de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais ao trocar o tradicional buquê por uma caixa de canetas emagrecedoras durante a festa de casamento. A responsável pela ideia foi Luara Bettiol, de 32 anos, que decidiu inovar na brincadeira ao perceber que quase todas as convidadas já eram casadas. O vídeo do momento rapidamente chamou atenção e acumulou milhares de visualizações. Reprodução de redes sociais
Segundo a noiva, a caixa estava vazia e fazia parte de uma estratégia para tornar a cerimônia mais marcante e criativa. O casamento teve diversos parceiros e patrocinadores, e a proposta era justamente surpreender os convidados com algo inesperado. Durante a brincadeira, o mestre de cerimônias avisou que o “buquê seria diferente”, o que provocou risos, espanto e curiosidade entre as mulheres reunidas no salão. Reprodução de redes sociais
O episódio também chamou atenção porque o Mounjaro virou um dos medicamentos mais cobiçados do momento, especialmente entre pessoas que buscam emagrecimento. A caneta injetável, aprovada pela Anvisa para diabetes tipo 2, ganhou enorme popularidade nas redes sociais e em clínicas estéticas, o que ajudou a transformar a brincadeira da noiva em um fenômeno viral. Reprodução de redes sociais
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).-Divulgação"
width="685" height="470" />
Com o fim da patente da semaglutida (substância usada nas canetas emagrecedoras), é esperada uma expansão no acesso a esses fármacos no Brasil, embora a chegada desses produtos ainda dependa da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Divulgação
Especialistas destacam que o IMC sozinho não define risco, pois a gordura abdominal aumenta significativamente a chance de doenças metabólicas, mesmo em pessoas aparentemente magras. Anastasia Kazakova/Freepik
A queda da patente da semaglutida deve ampliar o acesso ao tratamento, mas a decisão de uso deve sempre ser individualizada e precedida de avaliação médica completa, com exames laboratoriais e análise do histórico clínico, para evitar contraindicações e efeitos adversos. Reprodução/TV Globo
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de sociedades médi-Divulgação"
width="685" height="470" />
A compra legalizada de canetas emagrecedoras é fundamental para evitar fraudes e riscos graves à saúde, segundo alertas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de sociedades médi Divulgação
Entre 2023 e 2024, a Anvisa confirmou a presença de lotes falsificados de semaglutida no país e determinou a apreensão de inúmeros medicamentos irregulares. Em outro caso, canetas de insulina foram reutilizadas com rótulos adulterados para serem vendidas como Ozempic. Reproduc?a?o
Além disso, a OMS chegou a identificar lotes falsificados no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, alertando que esses produtos podem conter substâncias desconhecidas ou doses incorretas. Haberdoedas/Unsplash
Em janeiro de 2026, a Anvisa proibiu e determinou a apreensão de lotes das marcas Synedica e TG, que comercializavam tirzepatida e retatrutida sem registro sanitário. Polícia Civil de Goiás/Reprodução
Mounjaro produzidas no Paraguai, vendidas com nomes como Lipoless e T.G., não são genéricos nem possuem registro na Anvisa, apesar de afirmarem conter tirzepatida.-Divulgac?a?o/Poli?cia Federal"
width="685" height="470" />
Fique atento! Versões de Mounjaro produzidas no Paraguai, vendidas com nomes como Lipoless e T.G., não são genéricos nem possuem registro na Anvisa, apesar de afirmarem conter tirzepatida. Divulgac?a?o/Poli?cia Federal
Embora a fabricação seja permitida pela legislação paraguaia, esses produtos não são equivalentes ao original e entram no Brasil de forma ilegal, sem controle sanitário, transporte adequado ou garantia de eficácia e segurança. Poli?cia Militar Rodovia?ria Estadual de Minas Gerais/Reproduc?a?o
Para evitar fraudes, as autoridades recomendam desconfiar de preços muito abaixo do mercado, verificar se a embalagem e a bula estão em português e adquirir apenas em farmácias licenciadas — vendas por WhatsApp ou redes sociais são canais preferenciais para golpes. Caroline Morais/Ministe?rio da Sau?de