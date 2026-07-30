Pânico em voo: como controlar a ansiedade em situações inesperadas

Nessa quarta-feira (29/07), um voo precisou ser desviado para Belo Horizonte devido a uma forte ventania no Rio de Janeiro, com rajadas superiores a 100 km/h. O episódio trouxe à tona um medo comum: o pânico durante uma viagem de avião. Situações inesperadas como essa, mesmo que controladas pela tripulação, podem desencadear crises de ansiedade em muitos passageiros. Felizmente, existem técnicas para manter a calma e atravessar momentos de estresse nas alturas.

O medo de voar, também conhecido como aerofobia, pode se manifestar de várias formas, desde um leve nervosismo até ataques de pânico intensos. A sensação de falta de controle, o ambiente fechado e a turbulência são gatilhos comuns. Entender o que acontece com o corpo é o primeiro passo para gerenciar a reação.

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Como controlar uma crise de ansiedade no avião?

O controle da ansiedade em um voo começa com a preparação mental e a aplicação de técnicas específicas durante a viagem. O objetivo é desviar o foco dos pensamentos negativos e acalmar o sistema nervoso. A combinação de respiração, distração e relaxamento muscular costuma apresentar bons resultados.

Para gerenciar uma crise, algumas estratégias podem ser aplicadas de forma imediata:

Foque na respiração: a respiração lenta e profunda ajuda a reduzir a frequência cardíaca e a acalmar o corpo.

Distraia a mente: ouça uma música relaxante, assista a um filme, leia um livro ou converse com alguém ao lado. O objetivo é ocupar o cérebro com outra atividade.

Use a técnica do relaxamento muscular: contraia e relaxe diferentes grupos musculares do corpo, começando pelos pés e subindo até a cabeça. Isso alivia a tensão física.

Aceite as sensações: em vez de lutar contra a ansiedade, reconheça que é uma reação do seu corpo e que ela vai passar. Lutar contra o sentimento pode intensificá-lo.

Quais técnicas de respiração ajudam?

A respiração diafragmática é uma das mais recomendadas para momentos de estresse. Ela envia um sinal ao cérebro para acalmar e relaxar, diminuindo o ritmo cardíaco e a pressão arterial. É um método simples que pode ser feito discretamente no assento.

Sente-se de forma confortável, com a coluna ereta. Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o abdômen se expandir. O peito deve se mover o mínimo possível. Segure o ar por um breve momento. Expire lentamente pela boca, sentindo o abdômen se contrair.

Repetir esse ciclo por alguns minutos ajuda a restaurar a calma e a sensação de controle sobre o próprio corpo. Praticar antes da viagem também pode tornar a técnica mais automática em um momento de necessidade.

É importante lembrar que, em casos de aerofobia intensa ou recorrente, recomenda-se buscar acompanhamento de profissionais de saúde mental especializados. Algumas companhias aéreas também oferecem programas específicos para auxiliar quem tem medo de voar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.