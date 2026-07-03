Dentes amarelados? Hábitos que contribuem para o escurecimento do sorriso

A saúde bucal tem grande impacto não apenas no bem-estar, mas também na autoestima das pessoas. De acordo com a pesquisa SB Brasil 2024, 24,81% dos brasileiros entre 35 e 44 anos já sentiram vergonha de sorrir ou falar devido à aparência dos dentes, e 14,82% já deixaram de ir a uma festa ou passeio por causa da aparência deles. Dentes amarelados ou escurecidos estão entre os principais fatores que afetam negativamente a confiança.

“Diversos fatores podem influenciar o escurecimento dos dentes, desde a alimentação até a falta de higiene e o envelhecimento. No entanto, com o acompanhamento de um profissional e alguns cuidados, é possível evitar o amarelamento”, esclarece Camile Pacheco, profissional de odontologia da rede AmorSaúde.



Hábitos que escurecem os dentes

“O principal fator que contribui para o amarelamento dos dentes é o tabagismo. A nicotina e o alcatrão presentes no cigarro provocam manchas intensas e persistentes em quem fuma”, alerta Camile. Segundo a dentista, existem também outros hábitos que podem contribuir para o escurecimento dos dentes. Entre eles estão:

- Higiene bucal inadequada. “O acúmulo de placa bacteriana e tártaro torna os dentes mais escuros. Ao mesmo tempo, a falta de higiene também favorece o surgimento de cáries, que podem causar manchas nos dentes”, explica a profissional.

- Consumo frequente de bebidas pigmentadas. “Café, chá preto, vinho tinto, refrigerantes e alimentos com alta pigmentação favorecem o escurecimento dos dentes. Isso acontece porque esses alimentos contêm cromógenos, substâncias pigmentadas que aderem à superfície dental. Além disso, bebidas ácidas podem provocar alterações no esmalte dos dentes, tornando-os mais suscetíveis ao acúmulo de pigmentos”, alerta a dentista.

- Uso excessivo de enxaguantes bucais. “Esses produtos podem conter antissépticos potentes que ajudam a tratar a gengivite, mas também podem reagir com pigmentos de alimentos. Sendo assim, o ideal é evitar o uso contínuo e prolongado de enxaguantes”, detalha a profissional.

- Envelhecimento natural. “Com o tempo, o esmalte dos dentes se torna mais fino e evidencia a dentina, que é naturalmente mais amarelada. Evitar bebidas ácidas e escovar os dentes de forma suave pode ajudar o esmalte a se manter por mais tempo”, ensina Camile.

A dentista diz que é necessário consultar um profissional para descobrir qual é a real causa do amarelamento dos dentes e receber o tratamento adequado. “É importante lembrar que a tonalidade dos dentes varia naturalmente entre as pessoas, e nem todo dente levemente amarelado está associado a problemas”, ressalta.



Como evitar?

A principal forma de evitar o amarelamento dos dentes é manter consultas regulares ao dentista. “De forma geral, recomenda-se que adultos e crianças realizem consultas odontológicas preventivas a cada seis meses. Entretanto, a frequência pode variar de acordo com as necessidades individuais”, afirma Camile.



A profissional explica que os dentistas podem realizar limpezas profissionais periódicas, remover manchas superficiais, orientar sobre hábitos de higiene bucal e indicar tratamentos clareadores quando houver necessidade.

Por outro lado, entre os hábitos que ajudam a prevenir o amarelamento dos dentes e podem ser adotados em casa, ela cita:

- Escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia sem agressividade

- Utilizar fio dental diariamente

- Reduzir o consumo excessivo de bebidas e alimentos muito pigmentados

- Evitar o tabagismo

- Beber água após consumir café, vinho ou refrigerantes para ajudar a remover resíduos

Camile ressalta ainda que é necessário tomar cuidado com técnicas caseiras de clareamento e produtos vendidos em farmácias. “Os cremes dentais clareadores não promovem um clareamento real da estrutura dentária. Na maioria dos casos, eles contam com um aumento da abrasividade, o que favorece a remoção de manchas superficiais, sem alterar a cor intrínseca dos dentes, e que podem causar desgaste do esmalte, o que facilita o acúmulo de pigmentos”, explica a dentista.

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O mesmo se aplica às fitas clareadoras, que podem causar danos à saúde. “Esses produtos podem, de fato, clarear o dente, por conterem agentes à base de peróxidos. No entanto, quando utilizadas sem acompanhamento profissional, podem causar sensibilidade, irritação gengival e resultados estéticos irregulares, especialmente quando há restaurações”, alerta.