Pets na Copa do Mundo: como evitar estresse em dias de jogos?
Ruídos de fogos de artifício, buzinas e cornetas podem provocar medo em animais; veterinário recomenda cuidados especiais e ensina a preparar o ambiente
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A animação dos torcedores durante os jogos da Copa do Mundo tende a aumentar, ainda mais com a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas-de-final depois de derrotar o Japão, por 2 a 1, nessa segunda-feira (29/6). Toda essa empolgação, porém, pode representar momentos de tensão para os pets. Fogos de artifício, buzinas e reuniões com grande concentração de pessoas costumam provocar medo, estresse e sofrimento nos animais, e isso exige atenção especial.
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O professor do curso de medicina veterinária da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Gabriel Marques Bastos de Faria, pós-graduado em neurologia de cães e gatos, dá dicas aos tutores para esse período. Ele recomenda que seja preparado, com antecedência, um ambiente seguro e tranquilo para os animais.
“A principal dica é não deixar para pensar nisso na hora do jogo. Muitos bichos de estimação ficam assustados com gritos, buzinas e fogos, então é importante preparar um ambiente com segurança e calmo para eles antes que toda a movimentação comece”, explica o veterinário.
O especialista ensina que o tutor pode separar um cômodo mais sossegado da casa para os pets e, no local, deixar água, cama, brinquedos e objetos que o animal já conhece: “Fechar portas e janelas e deixar uma música tocando ou a televisão ligada também pode ajudar a diminuir os ruídos que vêm de fora”, orienta.
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Sintomas e cuidados
O veterinário reforça que os tutores devem estar atentos ao comportamento dos companheiros de quatro patas nesses momentos de tensão: “Se o pet apresenta sinais mais intensos, como tremores constantes, falta de apetite, muita agitação, tentativas de fuga, respiração acelerada ou qualquer comportamento diferente do habitual, a orientação veterinária é fundamental. Animais com histórico de epilepsia exigem atenção redobrada durante períodos de maior estresse”, alerta o professor.
Gabriel explica ainda que brinquedos interativos, mordedores e atividades que envolvam petiscos costumam funcionar muito bem para distrair o animal, pois direcionam a atenção do pet para algo agradável em vez de barulhos externos.
O médico veterinário diz que o mais importante é manter a calma, não brigar e não forçar o animal a enfrentar aquilo que está causando medo: “Evite levá-lo para perto da confusão. Cada pet reage de uma forma, então é preciso respeitar o espaço dele. O tutor transmite segurança ao animal. Quanto mais tranquilo estiver o ambiente e as pessoas ao redor, menor tende a ser o impacto dos barulhos e da movimentação típica dos dias de jogo.”
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“Vale ressaltar ainda a atenção com as portas e janelas para evitar fugas”, reforça o especialista.