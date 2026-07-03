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Pets na Copa do Mundo: como evitar estresse em dias de jogos?

Ruídos de fogos de artifício, buzinas e cornetas podem provocar medo em animais; veterinário recomenda cuidados especiais e ensina a preparar o ambiente

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Repórter
03/07/2026 13:00

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Nos momentos de tensão, os tutores devem estar atentos ao comportamento do companheiro de quatro patas
Nos momentos de tensão, os tutores devem estar atentos ao comportamento do companheiro de quatro patas crédito: wirestock/Magnific

A animação dos torcedores durante os jogos da Copa do Mundo tende a aumentar, ainda mais com a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas-de-final depois de derrotar o Japão, por 2 a 1, nessa segunda-feira (29/6). Toda essa empolgação, porém, pode representar momentos de tensão para os pets. Fogos de artifício, buzinas e reuniões com grande concentração de pessoas costumam provocar medo, estresse e sofrimento nos animais, e isso exige atenção especial.

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O professor do curso de medicina veterinária da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Gabriel Marques Bastos de Faria, pós-graduado em neurologia de cães e gatos, dá dicas aos tutores para esse período. Ele recomenda que seja preparado, com antecedência, um ambiente seguro e tranquilo para os animais.

“A principal dica é não deixar para pensar nisso na hora do jogo. Muitos bichos de estimação ficam assustados com gritos, buzinas e fogos, então é importante preparar um ambiente com segurança e calmo para eles antes que toda a movimentação comece”, explica o veterinário.

O especialista ensina que o tutor pode separar um cômodo mais sossegado da casa para os pets e, no local, deixar água, cama, brinquedos e objetos que o animal já conhece: “Fechar portas e janelas e deixar uma música tocando ou a televisão ligada também pode ajudar a diminuir os ruídos que vêm de fora”, orienta.

 

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Sintomas e cuidados

O veterinário reforça que os tutores devem estar atentos ao comportamento dos companheiros de quatro patas nesses momentos de tensão: “Se o pet apresenta sinais mais intensos, como tremores constantes, falta de apetite, muita agitação, tentativas de fuga, respiração acelerada ou qualquer comportamento diferente do habitual, a orientação veterinária é fundamental. Animais com histórico de epilepsia exigem atenção redobrada durante períodos de maior estresse”, alerta o professor.

Gabriel explica ainda que brinquedos interativos, mordedores e atividades que envolvam petiscos costumam funcionar muito bem para distrair o animal, pois direcionam a atenção do pet para algo agradável em vez de barulhos externos.

O médico veterinário diz que o mais importante é manter a calma, não brigar e não forçar o animal a enfrentar aquilo que está causando medo: “Evite levá-lo para perto da confusão. Cada pet reage de uma forma, então é preciso respeitar o espaço dele. O tutor transmite segurança ao animal. Quanto mais tranquilo estiver o ambiente e as pessoas ao redor, menor tende a ser o impacto dos barulhos e da movimentação típica dos dias de jogo.”

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“Vale ressaltar ainda a atenção com as portas e janelas para evitar fugas”, reforça o especialista.

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