Por que você deveria massagear os pés hoje para salvar sua saúde mental

A ansiedade é uma das queixas mais comuns da vida contemporânea, afetando o corpo e a mente de forma significativa. Por isso, encontrar formas simples de aliviar essa aflição tem se tornado cada vez mais necessário. Entre as diversas práticas de bem-estar, o atendimento com manobras terapêuticas nos pés se destaca por proporcionar não apenas alívio físico, mas também uma profunda sensação de relaxamento.

Essas manobras estimulam terminações nervosas e ativam o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo estado de repouso e recuperação do organismo. “Esse estímulo favorece a redução da frequência cardíaca, da tensão muscular e dos níveis de cortisol (hormônio relacionado ao estresse), proporcionando sensação de tranquilidade, conforto e bem-estar”, explica a docente do curso Técnico em Podologia do Senac Saúde, Karen Scharneschy da Silva.

Segundo Karen, estudos demonstram que técnicas de massagem podal, que consistem na aplicação de pressão em pontos específicos dos pés, podem auxiliar na redução dos sintomas de ansiedade, contribuindo para o alívio físico e emocional. “O cuidado podológico associado às técnicas de massagem promove conforto, melhora da percepção corporal, redução da dor e aumento da sensação de acolhimento, fatores diretamente relacionados ao bem-estar emocional e à promoção da saúde integral”, afirma.

Como os pés possuem elevada concentração de terminações nervosas, receptores sensoriais e estruturas vasculares, além de sustentarem o peso corporal durante todo o dia, a estimulação adequada favorece respostas neurológicas e circulatórias capazes de contribuir para a desaceleração do organismo. Entre os principais benefícios estão:

Melhora da circulação sanguínea e linfática

Redução da tensão muscular

Diminuição da sensação de fadiga nos pés e pernas

Melhora da qualidade do sono

Para quem é indicado?

O atendimento com manobras terapêuticas nos pés é indicado especialmente para pessoas que possuem uma rotina estressante e que tenham ansiedade leve a moderada. Também se beneficiam profissionais que permanecem longos períodos em pé, idosos, atletas e quem tem sensação frequente de cansaço nos pés e pernas.

Porém, a docente alerta que todo atendimento deve ser precedido por uma avaliação criteriosa. “Entre as contraindicações incluem infecções ativas, micoses extensas, trombose venosa profunda, fraturas recentes, processos inflamatórios agudos ou quadros febris”, fala Karen.

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No caso de pessoas que sofrem de ansiedade, intervenções regulares podem auxiliar no controle dos sintomas, atuando como um recurso complementar importante na promoção da saúde integral. Embora não substituam outros acompanhamentos médicos, quando necessários, essa prática se consolida como um aliado essencial para o bem-estar físico e emocional.