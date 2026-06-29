Congresso em São Paulo discute avanços na cirurgia do joelho

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, será realizada a primeira edição do BS Summit Brasil - Congresso de LCA e Periferias, evento que reunirá autoridades em cirurgia do joelho. O encontro acontece na cidade de São Paulo, com uma programação que inclui cirurgias ao vivo, palestras, debates e atividades científicas voltadas à atualização profissional.



Com foco na integração entre ciência, educação e prática clínica, o congresso promoverá a troca de experiências entre especialistas brasileiros e internacionais, oferecendo aos participantes acesso às mais recentes evidências e técnicas cirúrgicas aplicadas ao tratamento das lesões do joelho.



"Estamos muito ansiosos para o início do BS Summit, congresso que está sendo preparado com muito carinho. Com certeza será um marco na história do BS e da cirurgia de joelho nacional", diz o ortopedista e cirurgião de joelho Pedro Baches, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), e principal anfitrião do congresso.

"O tema Lesão do LCA é extremamente importante, e a semana contará com treino em cadáver, cirurgias ao vivo e dois dias de muita teoria com os principais cirurgiões do país e do mundo", revela.



Entre os convidados confirmados estão Bertrand Sonnery-Cottet, especialista em reconstrução ligamentar, Robert F. LaPrade, especialista em lesões complexas do joelho, Lisandro Nardin.



Destinado a ortopedistas, cirurgiões do joelho, residentes e profissionais da área, o BS Summit Brasil abordará temas atuais e relevantes da especialidade, incluindo lesão do menisco e instabilidade rotatória, lesões em rampa, transplante meniscal, reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), lesões do LCA em crianças, LCA na mulher atleta, técnicas cirúrgicas avançadas e estratégias para otimizar os resultados clínicos, entre outros assuntos.

Com uma programação abrangente e a participação de especialistas de diferentes países, o evento também se destaca como uma oportunidade para networking qualificado e fortalecimento da colaboração entre profissionais dedicados ao tratamento.



A expectativa é reunir um público expressivo de especialistas interessados em atualização científica de alto nível, consolidando o congresso como um dos principais fóruns de discussão sobre cirurgia do joelho e medicina esportiva no país.

Serviço

BS Summit Brasil

Data: 31 de julho e 01 de agosto



Local: EC Pinheiros - Rua Angelina Maffei Vita, 103 - Bairro Pinheiros, São Paulo

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Site: https://bssummitbrasil.com.br/