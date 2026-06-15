Cirurgia robótica no joelho amplia perspectivas para o SUS

O Brasil acaba de realizar sua primeira cirurgia ortopédica assistida por robótica utilizando uma tecnologia desenvolvida na China. O procedimento foi uma cirurgia de joelho, marcando um novo capítulo na incorporação de tecnologias avançadas à medicina nacional.

A parceria internacional envolveu transferência de tecnologia, treinamento especializado e adaptação do sistema às necessidades do mercado brasileiro. Antes de chegar ao país, o robô havia sido utilizado em mais de duas mil cirurgias na China. Médicos brasileiros viajaram ao país asiático para acompanhar a tecnologia em uso e validar sua aplicação clínica.

Além da adequação do sistema aos implantes e técnicas cirúrgicas utilizadas no Brasil, o projeto também envolveu todo o processo regulatório necessário para obtenção do registro junto à Anvisa. Segundo a empresa especializada em soluções para ortopedia, Biomecanica, a chegada da tecnologia representa um avanço importante para a cirurgia ortopédica brasileira e aproxima o país das principais tendências mundiais em procedimentos assistidos por robótica.

Embora a primeira cirurgia tenha sido realizada em joelho, a plataforma também está preparada para aplicações em quadril e coluna.

Avanço para o acesso à inovação em saúde

Historicamente, os sistemas de cirurgia robótica estiveram concentrados em hospitais privados devido aos altos custos de aquisição e operação. Por isso, a realização do procedimento em um hospital público é considerada um passo importante para ampliar o acesso à inovação tecnológica também aos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A tecnologia funciona como uma ferramenta de apoio ao cirurgião, que mantém total controle sobre o procedimento. O sistema auxilia no planejamento pré-operatório e fornece informações em tempo real durante a cirurgia, contribuindo para maior precisão no posicionamento dos implantes e mais previsibilidade dos resultados”, explica Ana Carolina Pengo, CVO da Biomecanica.

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Entre os benefícios potenciais estão a maior padronização dos procedimentos, redução de variações técnicas e possibilidade de melhores resultados clínicos para os pacientes.