Ministério da Saúde discute a inclusão de tratamento para a HPN no SUS

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), órgão técnico do Ministério da Saúde, abriu a consulta pública (CP) nº44 para ouvir a opinião da sociedade a respeito da inclusão do medicamento pegcetacoplana para o tratamento de pacientes adultos com hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) previamente tratados com inibidores do complemento - uma classe de medicamento utilizado no tratamento da HPN.

A recomendação preliminar do órgão é desfavorável à inclusão da terapia. No entanto, até 6 de julho, pacientes, familiares, cuidadores, profissionais de saúde, gestores, pesquisadores, instituições e demais interessados, podem participar da CP e opinar sobre a disponibilização da tecnologia no SUS.

Na HPN, as células do sangue perdem certas proteínas de proteção na sua superfície. Isso faz com que o sistema complemento (uma parte do sistema imunológico que normalmente nos defende de infecções) passe a atacar e destruir os glóbulos vermelhos do próprio paciente, um processo chamado de hemólise. Os inibidores do complemento agem "bloqueando" esse sistema de defesa para que ele pare de atacar as células sanguíneas. Ao inibir uma etapa específica dessa cascata de complemento (geralmente a proteína C5, embora existam alvos mais recentes), o medicamento impede a destruição das hemácias.



Embora existam opções terapêuticas disponíveis no SUS para a HPN, a experiência clínica pode variar de acordo com fatores como resposta individual ao tratamento, controle da hemólise, persistência de anemia, carga sintomática e necessidade de monitoramento contínuo. No cenário de pacientes previamente tratados com inibidores do complemento, a discussão sobre tecnologias em saúde envolve não apenas a análise das evidências clínicas disponíveis, mas também critérios técnico-científicos, avaliação médica individualizada e princípios de sustentabilidade, equidade e racionalidade do sistema de saúde.



“A HPN é uma condição complexa, com impacto clínico importante e necessidades assistenciais que podem variar entre os pacientes. No contexto de pessoas previamente tratadas com inibidores do complemento, a avaliação de alternativas terapêuticas deve considerar o conjunto das evidências disponíveis, os critérios técnicos adotados pelas instâncias competentes e as necessidades clínicas que podem persistir em diferentes perfis de pacientes”, afirma Harris Ariel Peñaranda Molina, diretor médico da Pint Pharma

“A consulta pública é uma etapa institucional relevante para ampliar a escuta qualificada e contribuir para a tomada de decisão em saúde”, destaca.

A participação social também integra o processo de avaliação de novas tecnologias em saúde. Para Maria Cecília Oliveira, presidente da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves (Afag), a consulta pública representa uma oportunidade para que a experiência de pacientes, familiares e cuidadores seja considerada de forma complementar às análises técnicas e científicas.



“A HPN pode gerar impacto significativo na rotina, na autonomia e na qualidade de vida das pessoas diagnosticadas. Por isso, é importante que os processos de avaliação em saúde também considerem, de forma responsável e alinhada às etapas institucionais, a vivência de pacientes, familiares e cuidadores”, afirma.

A representante da Afag destaca, ainda, que o cuidado em HPN envolve acompanhamento clínico contínuo, monitoramento e atenção às possíveis complicações da doença. “Em doenças raras e graves, a organização da linha de cuidado é essencial para que as necessidades dos pacientes sejam compreendidas em sua integralidade”, completa.

Evidências científicas

No processo de avaliação da pegcetacoplana para HPN, foram considerados estudos clínicos sobre a tecnologia, incluindo o estudo de fase 3 PEGASUS, publicado em 2021 no New England Journal of Medicine.

No ensaio, conduzido em pacientes adultos com HPN previamente tratados com um inibidor do C5 e níveis de hemoglobina inferiores a 10,5 g/dL, apesar de tratamento estável, a pegcetacoplana demonstrou superioridade em relação ao inibidor do C5 comparador na variação dos níveis de hemoglobina na semana 16.

Análises subsequentes também descreveram manutenção de benefício em parâmetros hematológicos, além de melhora em medidas de fadiga e qualidade de vida relacionadas à saúde na população estudada.

Entenda o processo de avaliação no SUS

Após o encerramento da consulta pública, a Conitec analisa as contribuições recebidas e rediscute sua recomendação preliminar. Na sequência, cabe ao Ministério da Saúde deliberar sobre a incorporação ou não da tecnologia ao SUS, bem como sobre os critérios aplicáveis ao seu eventual uso.

Em caso de decisão favorável, as etapas seguintes podem incluir a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e os demais trâmites administrativos necessários à implementação, nos termos da regulamentação vigente.

Sobre a HPN

A HPN é uma doença hematológica rara, adquirida e potencialmente fatal, causada por alteração clonal em células-tronco hematopoéticas que leva à deficiência de proteínas reguladoras do complemento na superfície das células sanguíneas. Como consequência, pode haver hemólise crônica, anemia, trombose e outras manifestações clínicas relevantes.

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Além da hemoglobinúria, a HPN pode estar associada a fadiga, anemia, dor abdominal, dispneia, disfagia, dor lombar e redução importante da qualidade de vida. A fadiga é uma das manifestações mais frequentemente relatadas pelos pacientes e pode comprometer atividades rotineiras, desempenho funcional e bem-estar geral.