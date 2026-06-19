SUS passa a oferecer testosterona para pacientes com hipogonadismo orgânico

Por Conselho Federal de Farmácia (CFF)

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará com novas opções terapêuticas para o tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico. A incorporação foi oficializada pelo Ministério da Saúde por meio de portarias publicadas no Diário Oficial da União, ampliando o acesso à reposição hormonal para pacientes com a condição.

Entre os tratamentos incorporados estão o undecilato de testosterona, o cipionato de testosterona e a combinação de quatro ésteres de testosterona, propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato. Os medicamentos serão destinados a homens com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, doença caracterizada pela produção insuficiente de hormônios sexuais em decorrência de alterações em estruturas cerebrais responsáveis por estimular os testículos ou os ovários.

A condição pode ser congênita ou adquirida e provocar uma série de consequências para a saúde. Nos homens, os sintomas incluem atraso ou ausência da puberdade, redução da libido, infertilidade, diminuição da massa muscular e alterações metabólicas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Para adolescentes do sexo masculino com a doença, a combinação de ésteres de testosterona também foi incorporada para a indução da puberdade. Já para adolescentes do sexo feminino, o Ministério da Saúde aprovou a oferta de estradiol em adesivo transdérmico, utilizado para promover o desenvolvimento puberal quando há deficiência na produção de estrogênio.

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A ampliação do acesso aos tratamentos representa um avanço para pacientes que dependem da reposição hormonal para o desenvolvimento físico e reprodutivo adequado. Especialistas destacam que a medida contribui para reduzir desigualdades no acesso a terapias especializadas e fortalece a assistência oferecida pelo SUS a pessoas com doenças endocrinológicas raras e complexas.