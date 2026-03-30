Modulação hormonal: nutrição é aliada estratégica

A queda acentuada dos níveis de estrogênio durante a menopausa está associada a uma série de efeitos indesejados que impactam diretamente a saúde da mulher. Entre os principais estão obesidade, aumento de gordura visceral, osteoporose e doença cardiovascular isquêmica. Nessa fase, e até mesmo na perimenopausa, a nutrição representa um importante componente de proteção ao modular os hormônios femininos e contribuir para a redução dessas e de outras doenças, a manutenção do peso e o alívio de sintomas físicos e psicológicos característicos do período.

Segundo a professora do curso de nutrição da Estácio BH e doutora em nutrição em saúde pública, Isis Tande da Silva, hormônios relacionados ao metabolismo, como insulina, grelina, leptina e adiponectina, regulam o apetite, o armazenamento de gordura e a saúde reprodutiva. “A ingestão alimentar aumentada costuma elevar os níveis de insulina, GIP, GLP-1 e leptina, e reduzir os hormônios do crescimento, da fome (grelina) e da gordura saudável (adiponectina).”

“Cada um deles têm efeitos próprios, participam de interações complexas entre diferentes vias de sinalização e estabelecem comunicação cruzada com outros hormônios. Mulheres na perimenopausa e menopausa devem evitar o consumo energético excessivo e alimentos que piorem o estado metabólico”, esclarece.

O papel da nutrição

A recomendação é seguir uma dieta metabolicamente saudável, considerando que o sistema reprodutivo feminino é muito influenciado pelo equilíbrio energético. A nutricionista orienta evitar o excesso de:

Gordura saturada (manteiga, carnes gordas, cremes de leite, banha de porco, embutidos, linguiças)

Carboidratos simples (pães, bolos, biscoitos, bolachas feitas com farinha branca, amido)

Açúcar (doces, balas, biscoitos, chocolates)

Sal (enlatados, embutidos)

Por outro lado, a Isis indica priorizar o consumo abundante de frutas e hortaliças, pois são ricas em vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos. “Vitaminas provindas desses alimentos, como C, E e carotenoides são essenciais na proteção antioxidantes, assim como os polifenóis das frutas vermelhas, uva, chá-verde e cacau.”

“Carboidratos integrais, como aveia, farinha integral, grãos de trigo, centeio, cevada e arroz integral, consumidos com frutas, hortaliças e cereais integrais favorecem a ingestão adequada de fibras, essencial para o controle da glicemia e dos lipídios séricos”, complementa.

A especialista acrescenta que também é importante incluir na alimentação gorduras benéficas, especialmente as mono e polinsaturadas, que auxiliam no controle do colesterol. “Destacam-se o azeite de oliva, rico em gordura monoinsaturada, e os peixes, fontes de ômega-3 com ação antinflamatória, além de sementes e oleaginosas, ricas em ômega-6”, ilustra.

Os fitoestrógenos

Ensaios clínicos e estudos epidemiológicos sugerem associação de dietas ricas em fitoestrógenos a um menor risco de algumas condições relacionadas à deficiência estrogênica, como sintomas vasomotores, perda óssea e possivelmente doença cardiovascular. “Os fitoestrógenos são compostos bioativos de origem vegetal, com estrutura química semelhante ao 17-estradiol – o principal estrogênio humano. Sua fonte são soja e derivados, linhaça, sementes e cereais integrais, brotos e leguminosas”, informa Isis.

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No entanto, a professora pondera que “os mecanismos biológicos e a magnitude clínica desses efeitos ainda não estão completamente estabelecidos em humanos”. Além disso, não há evidência robusta e consistente de que a ingestão de fitoestrógenos promova aumentos clinicamente significativos nos níveis circulantes de estradiol em mulheres na pós-menopausa.