Como os hormônios influenciam a performance cognitiva das mulheres
Embora frequentemente associados apenas à saúde reprodutiva, substâncias como estrogênio e progesterona desempenham papel essencial nas funções do cérebro
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Os hormônios femininos exercem influência direta sobre diversas funções do organismo, incluindo humor, memória, atenção e capacidade de raciocínio. Embora frequentemente associados apenas à saúde reprodutiva, substâncias como estrogênio e progesterona desempenham papel essencial no funcionamento cerebral e podem impactar significativamente a performance cognitiva ao longo da vida da mulher.
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O cérebro possui receptores hormonais distribuídos em regiões ligadas à aprendizagem, linguagem, emoções e memória, como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Isso significa que oscilações hormonais naturais presentes durante o ciclo menstrual, gravidez, pós-parto e menopausa podem provocar alterações cognitivas perceptíveis. Em muitos casos, mulheres relatam maior dificuldade de concentração, lapsos de memória ou mudanças no estado emocional em determinados períodos hormonais.
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“O estrogênio é um dos hormônios mais associados à proteção cognitiva. Estudos indicam que ele participa da comunicação entre neurônios, favorece a plasticidade cerebral e estimula neurotransmissores relacionados ao bem-estar e à atenção, como serotonina e dopamina. Em fases do ciclo menstrual em que os níveis de estrogênio estão mais elevados, algumas mulheres apresentam melhor desempenho em tarefas verbais, criatividade e velocidade de processamento mental”, avalia Izabelle Gindri, doutora em Engenharia Biomédica pela UTD (University of Texas, Dallas), cientista, farmacêutica, cofundadora e CEO da bio meds Brasil, especialista em saúde hormonal.
Por outro lado, momentos de queda hormonal podem gerar impacto negativo temporário na cognição. Durante a tensão pré-menstrual, por exemplo, é comum observar maior irritabilidade, fadiga mental e dificuldade de foco. Já no climatério e na menopausa, a redução progressiva do estrogênio pode afetar memória recente, qualidade do sono e clareza mental. Muitas mulheres descrevem sensação de “névoa cerebral”, caracterizada por distração frequente e lentidão de raciocínio.
A progesterona também influencia o cérebro, especialmente no controle emocional e na regulação do sono. Alterações abruptas desse hormônio podem afetar ansiedade, estabilidade de humor e capacidade de resposta ao estresse. Como sono e saúde emocional estão diretamente ligados ao desempenho cognitivo, o equilíbrio hormonal torna-se fator relevante para produtividade e qualidade de vida.
Além das mudanças naturais do organismo, fatores externos podem interferir no funcionamento hormonal e, consequentemente, na cognição. Estresse crônico, alimentação inadequada, sedentarismo e privação de sono alteram a produção hormonal e aumentam processos inflamatórios associados ao declínio cognitivo. A sobrecarga física e mental também pode elevar os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, prejudicando memória e concentração.
Por isso, estratégias de cuidado integral têm ganhado destaque na promoção da saúde cognitiva feminina. Alimentação balanceada, prática regular de atividade física, sono adequado e manejo do estresse contribuem para maior estabilidade hormonal e melhor funcionamento cerebral. Exercícios aeróbicos, por exemplo, estimulam circulação sanguínea no cérebro e favorecem a liberação de substâncias neuroprotetoras.
“Outro aspecto importante é o acompanhamento médico individualizado. Cada mulher responde de maneira diferente às alterações hormonais, e sintomas cognitivos persistentes devem ser avaliados por profissionais especializados. Em alguns casos, terapias hormonais podem ser consideradas, especialmente durante a menopausa, sempre com análise criteriosa dos riscos e benefícios”, reforça Izabelle Gindri.
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Com o avanço das pesquisas em neurociência e endocrinologia, cresce a compreensão de que saúde hormonal e saúde cerebral estão profundamente conectadas. Reconhecer essa relação ajuda a combater estigmas históricos que minimizaram sintomas femininos e reforça a importância de olhar para o corpo de forma integrada. Mais do que uma questão biológica, compreender o impacto dos hormônios na performance cognitiva representa um passo importante para promover bem-estar, autonomia e qualidade de vida em todas as fases da vida da mulher.