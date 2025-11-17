Cansaço e falta de ar: veja 5 sinais de alerta de anemia que muitos ignoram

Sentir-se constantemente cansado e com falta de fôlego pode ser mais do que apenas o resultado de uma rotina agitada. Esses sintomas clássicos são frequentemente os primeiros a levantar suspeitas de anemia, uma condição caracterizada pela falta de glóbulos vermelhos saudáveis para transportar oxigênio pelo corpo. A causa mais comum é a deficiência de ferro.

Quando os níveis de ferro estão baixos, a produção de hemoglobina, a proteína responsável por carregar o oxigênio no sangue, fica comprometida. Com menos oxigênio circulando, o coração e os pulmões precisam trabalhar mais, gerando sensação de exaustão e dificuldade para respirar. No entanto, existem outros sinais mais sutis que muitas pessoas ignoram.

5 sintomas de anemia que você pode não conhecer

Ficar atento a manifestações menos óbvias é fundamental para identificar o problema de forma precoce. O corpo envia alertas que vão muito além da palidez, que nem sempre é aparente. Confira abaixo cinco sinais que merecem atenção.

1. Unhas fracas e cabelo caindo: a falta de oxigênio afeta a saúde de todas as células, incluindo as que formam as unhas e os cabelos. Unhas que quebram com facilidade ou apresentam formato de colher (coiloníquia) e uma queda de cabelo acentuada podem indicar deficiência de ferro.

2. Vontade de comer itens não alimentares: um dos sintomas mais curiosos da anemia ferropriva é a síndrome de pica, um desejo incontrolável de ingerir substâncias como gelo, terra, argila ou amido de milho cru. A razão para isso ainda não é totalmente compreendida, mas a compulsão geralmente desaparece após o tratamento.

3. Tonturas e dores de cabeça frequentes: o cérebro é um dos órgãos que mais consomem oxigênio. Quando o suprimento é insuficiente, dores de cabeça constantes e episódios de tontura ou vertigem, especialmente ao se levantar rápido, podem se tornar comuns.

4. Mãos e pés sempre frios: com a circulação de oxigênio reduzida, o corpo prioriza o envio de sangue para órgãos vitais, como o coração e o cérebro. Isso acaba diminuindo o fluxo sanguíneo para as extremidades, o que explica a sensação persistente de frio nas mãos e nos pés.

5. Palpitações cardíacas: para compensar a baixa quantidade de oxigênio no sangue, o coração é forçado a bombear com mais força e rapidez. Essa sobrecarga pode ser sentida como palpitações, batimentos cardíacos irregulares ou a sensação de que o coração está "pulando" uma batida.

Alimentação como aliada na prevenção

A prevenção da anemia por deficiência de ferro está diretamente ligada a uma dieta equilibrada. Incluir alimentos ricos no mineral é o primeiro passo. Carnes vermelhas, fígado e aves são excelentes fontes de ferro heme, que é mais facilmente absorvido pelo corpo.

Para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, as opções incluem feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu e vegetais de folhas escuras, como espinafre e couve. Uma dica importante é consumir esses alimentos junto a uma fonte de vitamina C, como laranja, limão ou acerola, pois ela potencializa a absorção do ferro de origem vegetal.

É importante ressaltar que, ao identificar um ou mais desses sintomas, a consulta com um profissional de saúde é indispensável. Somente um médico pode realizar o diagnóstico correto por meio de exames e indicar o tratamento adequado.

