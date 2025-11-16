Assine
REGULAÇÃO EMOCIONAL

O que a psicologia diz sobre quem vive pedindo conselho mas nunca muda?

Psicólogos explicam por que algumas pessoas pedem opiniões o tempo todo, mas continuam repetindo os mesmos erros.

16/11/2025 13:06

O que a psicologia diz sobre quem vive pedindo conselho mas nunca muda?
O que a psicologia diz sobre quem vive pedindo conselho mas nunca muda? crédito: Tupi

Muitas pessoas conhecem alguém que continuamente busca conselhos, mas raramente implementa mudanças em suas vidas. Embora esse comportamento seja frequentemente visto como preguiça, a psicologia revela que fatores como regulação emocional, medo da responsabilidade e necessidade de validação externa desempenham papéis importantes nessa dinâmica.

O que leva à busca por conselhos como forma de alívio emocional?

Um dos principais motivos para a busca constante de conselhos é o desejo de aliviar tensões emocionais. Falar sobre problemas proporciona conforto temporário, ajudando a pessoa a enfrentar inseguranças sem, necessariamente, agir para mudar.

Porém, enfrentar mudanças reais envolve riscos e desafios que muitos preferem evitar. Assim, pedir conselhos pode servir como mecanismo de escape e proteção emocional.

Ela quer mesmo mudar ou ela só quer ser ouvida? - Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko
Ela quer mesmo mudar ou ela só quer ser ouvida? – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Por que o medo da responsabilidade pessoal impede mudanças?

Mudar exige coragem para lidar com arrependimentos, erros e julgamentos externos. Para pessoas inseguras, assumir responsabilidade é um peso significativo, dificultando qualquer movimento em direção ao novo.

Esse comportamento se agrava com a tendência humana de preferir o familiar ao incerto. Mesmo em situações insatisfatórias, a sensação de controle faz com que permanecer em padrões negativos pareça menos ameaçador do que arriscar mudanças.

Como a validação externa influencia o hábito de pedir conselhos?

Pedir conselhos repetidamente muitas vezes se relaciona ao desejo de validação e aprovação de outros. Indivíduos inseguros podem não estar em busca de soluções, mas sim de reconhecimento e apoio emocional.

Esse comportamento é especialmente comum em ambientes de ansiedade ou incerteza, onde a sobrecarga de opções pode paralisar a capacidade de escolha. Diante disso, é importante perceber alguns sinais típicos desse padrão, como:

  • Perguntar a opinião de várias pessoas sobre o mesmo assunto
  • Sentir-se incapaz de decidir sem aprovação externa
  • Buscar constantemente "certezas" antes de agir

O Dr. Rafael Gratta falou um pouco disso no seu Tiktok, dá só uma olhada:

@rafaelgrattap Nada que você fale vai mudar alguém. O exemplo arrasta. MFMA ???????? #saúdemental #neurociência #ansiedade ? som original – Rafael Gratta

De que forma a baixa autoestima dificulta a tomada de decisões?

Pessoas com baixa autoestima têm dificuldade para confiar em seus próprios julgamentos. Ambientes críticos ou pouco acolhedores contribuem para a insegurança e a dependência da validação alheia.

Pedir conselhos pode ainda ser uma forma de buscar acolhimento e criar vínculo afetivo, especialmente em momentos de dúvida e fragilidade emocional.

Como incentivar a autonomia ao oferecer conselhos?

Lidar com quem pede conselhos sem intenção real de mudança exige limites claros. Ao oferecer opiniões, é fundamental evitar um ciclo repetitivo e incentivar ações práticas de forma empática.

Uma estratégia útil é estimular a pessoa a pensar em passos concretos. Perguntas como "Qual seria seu primeiro passo?" ou "O que você gostaria de fazer a seguir?" contribuem para romper padrões de estagnação.

