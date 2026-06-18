Veterinários alertam para cuidados com pets durante jogos da Copa

A empolgação dos torcedores durante os jogos da Copa pode representar riscos para os animais de estimação. Veterinários alertam que o excesso de barulho provocado por fogos de artifício, buzinas e comemorações pode causar medo, ansiedade e até problemas de saúde em cães e gatos.

Segundo o veterinário Marcelo Aragão, a presença dos tutores é fundamental para ajudar os animais a enfrentarem momentos de maior agitação.

"Uma das questões muito importantes é o tutor estar próximo, não se afastar do seu bichinho nesses momentos de muito agito, de fogos e festas, para que você não tenha, às vezes, quando retornar em casa, uma situação desagradável."

Além do barulho, outra prática comum durante competições esportivas também preocupa especialistas: o uso de tintas, maquiagens, glitter e outros produtos para caracterizar os animais com as cores da seleção.

De acordo com o dermatologista veterinário Thiago Abraão, esses produtos podem provocar irritações e reações alérgicas.

"O animal pode ter a pele irritada, pode gerar coceira, excesso de lambedura, feridas, reações de contato e até reações mais graves, que podem passar por quadros de urticária. Não vale a pena correr esse risco só para deixar o cãozinho ou o gato com aspecto diferente."

Especialistas alertam que, em situações mais graves, essas estilizações podem desencadear até mesmo choques anafiláticos, uma reação alérgica severa que exige atendimento imediato.

Como proteger os pets durante as partidas

Para reduzir o estresse dos animais durante os jogos, os veterinários recomendam preparar um ambiente seguro antes do início das partidas. A orientação é manter os pets em cômodos internos, com janelas e cortinas fechadas, ajudando a diminuir os ruídos externos.

Outra medida indicada é utilizar sons relaxantes ou música ambiente para mascarar o barulho vindo das ruas. Também é importante garantir uma temperatura confortável, evitando locais muito quentes ou frios, que podem aumentar o desconforto dos animais.

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Para quem deseja incluir os bichinhos na torcida, os especialistas recomendam alternativas seguras, como roupinhas, bandanas e acessórios que não prejudiquem o bem-estar dos pets nem interfiram em seu comportamento natural.