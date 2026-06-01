Por que mulheres costumam insistir em relações que não funcionam?

O Dia dos Namorados costuma ser tratado como uma celebração automática do amor, mas, para a escritora Branca Barão, especialista em autenticidade feminina, a data também funciona como um espelho incômodo, revelando quem está em uma relação por escolha consciente e quem está apenas repetindo um ciclo popularmente conhecido como “ciclo do dedo podre”, um conceito que vai muito além da ideia de azar amoroso.



Clichês como "amar parceiros tóxicos", envolver-se em relacionamentos abusivos, namorar os "bad boys" e permanecer por muito tempo em relacionamentos insatisfatórios são narrativas muito simplistas para explicar, segundo Branca, um problema que é mais profundo: o de não nos sentirmos merecedores de um amor saudável.

Para a especialista, muitos vínculos não fracassam por acabar, mas por se prolongarem além do que ainda podem oferecer Camialmeidafoto/Divulgação

“Dedo podre não é azar. É um ciclo emocional repleto de crenças fundamentais que carregamos sobre nós mesmas, que se repete quando a relação nasce da urgência e não da escolha consciente de que somos inteiras e merecedoras de um relacionamento legal”, afirma.



Branca descreve esse processo como um roteiro recorrente: começa pela procura ansiosa por um relacionamento e medo de ficar sozinha, passa pela idealização precoce, pela criação de expectativas não verbalizadas e pelo autoengano diante de sinais claros da realidade, até desembocar em um fim tardio, marcado por desgaste emocional.

“O problema não é o término em si, mas a dificuldade de sustentar vínculos onde o amor não precisa ser provado, conquistado ou tolerado à custa de si mesma. E, assim, o ciclo se repete enquanto a mulher acredita que precisa se adaptar para ser escolhida e não que pode escolher relações à altura da vida que quer construir”, destaca.



A especialista explica que esse mecanismo está ligado à romantização da insistência. A ideia de que amar é tolerar, adaptar-se e esperar indefinidamente acaba sendo confundida com maturidade emocional. “Existe uma diferença grande entre construir um vínculo e se manter em uma relação à custa de si mesma. Relações maduras não exigem convencimento diário nem esforço unilateral”, pontua.

Na leitura de Branca, o Dia dos Namorados costuma intensificar esse desconforto justamente por funcionar como um marcador simbólico. “Datas comemorativas não criam crises. Elas apenas tornam visível aquilo que já estava em curso. Se a data pesa, geralmente não é por falta de amor, mas por excesso de expectativa sustentada sozinha”, comenta.

Romper o ciclo do dedo podre, segundo Branca, não significa rejeitar o amor ou defender a solidão, mas mudar o ponto de partida das relações. “Quando a mulher se reconhece como inteira, ela deixa de procurar alguém para preencher um vazio e passa a escolher com mais clareza. Isso muda completamente o tipo de vínculo que se constrói”, ressalta.

Segundo ela, isso envolve desacelerar o encantamento inicial, escutar o que o outro efetivamente diz e faz, além de reconhecer limites antes que a expectativa se transforme em autoengano. “Quando alguém mostra quem é, a maturidade está em decidir se aquilo serve, não em tentar adaptar a realidade ao que se gostaria que fosse”, fala. Outro ponto central é abandonar a ideia de que insistir é sinal de profundidade emocional. “Relações saudáveis não exigem convencimento, treino ou conserto. Elas se constroem na reciprocidade. Quando o esforço é unilateral, o ciclo já está em andamento”, enfatiza.



Na prática, romper o padrão também envolve aprender a encerrar relações no tempo certo. Para a especialista, muitos vínculos não fracassam por acabar, mas por se prolongarem além do que ainda podem oferecer. “Encerrar um ciclo não é desistência. É lucidez”, comenta.



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Neste Dia dos Namorados, Branca propõe uma reflexão menos idealizada e mais responsável sobre amor e escolha. “O recomeço que realmente importa não é com outra pessoa, mas com outra lógica emocional. Quando a mulher se reconhece como inteira, ela deixa de aceitar migalhas como vínculo e passa a escolher relações compatíveis com a vida que construiu”, afirma.