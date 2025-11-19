'A ponte do amor': o estranho experimento que revelou os elos entre medo e atração
Psicólogos canadenses demonstraram como a atribuição errônea da excitação pode afetar nossos sentimentos relacionados à atração
Todo mundo que já se apaixonou alguma vez na vida é capaz de identificar alguma dessas sensações: os batimentos cardíacos aceleram, a respiração fica ofegante e as palmas das mãos podem ficar mais úmidas quando alguém arrebata nosso coração.
Se a presença de alguém lhe provoca tudo isso, pode ser que sinta uma enorme atração por essa pessoa.
Mas como é possível confundir emoções tão diferentes entre si?
O psicólogo Stanley Schachter descobriu, na década de 1960, que as emoções não são tão espontâneas, nem tão claras como acreditamos ou esperamos que sejam.
Segundo Schachte, dois fatores são determinantes: um estado de excitação psicológica e, em seguida, o rótulo que damos a esse sentimento específico.
O rótulo depende do contexto e da pessoa. Às vezes, nosso sistema falha e acontece o que o psicólogo chama de "atribuição errônea da excitação", quando um rótulo emocional surge da fonte errada.
Assim, sentimentos como o de estar apaixonado, na verdade, podem ter uma origem bem diferente.
A ponte do amor
Em 1974, os psicólogos canadenses Donald Dutton e Arthur Aron iniciaram um experimento que demonstrou como a atribuição errônea da excitação pode afetar nossos sentimentos relacionados à atração.
Homens que visitavam um parque em Vancouver foram entrevistados por uma mulher muito bonita.
Metade dos entrevistados estava atravessando uma ponte suspensa quando a mulher pediu que participassem da pesquisa. A outra metade passava por uma ponte baixa e sólida.
Foi pedido a todos os participantes que olhassem uma foto de uma mulher rindo enquanto cobria o rosto. Em seguida, eles tinham que imaginar uma história por trás da foto.
A desculpa era explorar os efeitos de um belo cenário, como o de um parque, sobre a criatividade.
No final da entrevista, a mulher dava o número de telefone aos participantes e pedia que ligassem se tivessem perguntas sobre a pesquisa.
Segundo os pesquisadores, a maioria dos que ligaram para a mulher tinha atravessado a ponte suspensa — mais que o dobro do que passava pela ponte mais robusta e segura.
As histórias desses homens que telefonaram tinham conteúdo mais romântico e sexual.
Quando o mesmo experimento foi feito com um entrevistador homem, quase ninguém ligou.
A explicação dos especialistas nos anos 1970? Muitos homens que haviam atravessado a ponte suspensa confundiram os sentimentos — o coração disparado e a respiração acelerada fizeram com que um possível medo de cair da ponte fosse confundido com atração.
O estudo Donald Dutton e Arthur Aron ganhou o título de Alguma evidência de maior atração sexual em condições de alta ansiedade. Mas o trabalho ficou mesmo conhecido como A ponte do amor.
Por que confundimos sentimentos?
Ao longo dos anos, diferentes estudos têm mostrado que o fenômeno da atribuição errônea da excitação não apenas nos faz confundir sentimentos como medo, atração e amor.
Também entra na lista de rótulos equivocados uma elevada gama de emoções como nojo, euforia, humor, medo, incômodo e erotismo.
Existe uma explicação biológica por trás dessa confusão de sentimentos.
Ainda que estar apaixonado e estar com medo pareçam, à primeira vista, sentimentos quase opostos, ambos provocam mudanças fisiológicas muito parecidas no nosso corpo.
Ambos ativam o sistema nervoso simpático, encarregado de nos dizer se devemos lutar ou escapar.
Para preparar o corpo para diferentes cenários, o sistema simpático ativa uma série de mudanças no ritmo cardíaco e pulmonar: libera hormônios como adrenalina e noradrenalina que afetam nosso sistema digestivo, provocando aquele frio na barriga ou borboletas no estômago.
Curiosamente, é o mesmo processo para quando estamos apaixonados ou nos sentimos atraídos por alguém.
Se o contexto não está claro, paixão e atração podem ser facilmente confundidos.
Do terror ao amor
Esse fenômeno também pode explicar por que os filmes de terror são tão populares quando se está em um encontro amoroso.
A excitação compartilhada pode realçar os sentimentos de atração.
No entanto, a atribuição errônea da excitação também explica por que muitas vezes o que parecia amor à primeira vista se dissolve em pouco tempo e a pessoa que nas primeiras semanas te tirava do sério já não mais provoca arrepios.
Especialistas em reações descobriram que a teoria do psicólogo Stanley Schachter também pode ajudar a fortalecer um vínculo, uma vez que mostra que a experiência emocional é maleável.
Assim, da mesma forma que a excitação pode criar uma falsa sensação de afeição entre duas pessoas que realmente não se amam, quando há amor, mas o casal está desgastado pela monotonia, é possível reviver isso compartilhando atividades que geram excitação.
Em particular, descobriu-se que os casais que compartilham experiências novas e desafiadoras tendem a sentir maiores níveis de atração do que aqueles que não saem da rotina.
Mas cuidado: os psicólogos também advertem que casais que subsistem apenas com base em experiências fortes, instabilidade ou perigo, são certamente vítimas da atribuição errônea de excitação e não estão realmente apaixonados.
Este texto foi publicado originalmente em 07 de julho de 2019.
