Autocuidado real: o que funciona e o que é promessa vazia

Em meio ao excesso de promessas fáceis nas redes sociais, muita gente ainda confunde autocuidado com modismo. O erro mais comum é aderir ao hype de tendências, dietas milagrosas e protocolos sem comprovação, que quase sempre não funcionam para a realidade e o estilo de vida de cada pessoa. A receita para viver melhor e se manter saudável não está em uma única mudança ou fórmula rápida para emagrecer e ganhar saúde, mas na reorganização do todo, começando de dentro para fora, com atenção especial ao emocional e ao mental.

Para esclarecer o que realmente funciona, o médico Dayan Siebra, especialista em saúde e bem-estar, comunicador em saúde e um dos sócio-fundadores da Vitascience, explica como separar prevenção consistente de tendências passageiras. Como médico e responsável técnico por conteúdos ligados à saúde e à prevenção, ele também acompanha o desenvolvimento de soluções voltadas ao público que busca mais qualidade de vida ao longo do tempo.

Autocuidado, na avaliação de Dayan, começa muito antes da estética. “Autocuidado verdadeiro não é apenas ir ao salão, fazer escova progressiva e retirar as sobrancelhas. Isso é importante, mas autocuidado verdadeiro é a capacidade de dizer não às coisas da vida e dizer sim para você”, afirma.

Para ele, o cuidado real passa por escolhas concretas na rotina, como dormir melhor, reorganizar a agenda e reservar tempo para o próprio bem-estar. É a junção do físico, mental e social.

O que é prevenção



Para o especialista, prevenção é tudo aquilo que tem base científica e benefício consistente para a saúde. “A prevenção verdadeira é aquela ação que você faz direcionada para a sua saúde e que já tem embasamento científico de que realmente funciona”, explica. Ele cita como exemplos alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado e suplementação, quando há indicação.

“Comer pratos mais coloridos, com boa quantidade de proteína, legumes, verduras e carboidratos complexos” entra nessa lista, assim como o uso responsável de ômega 3, que, segundo ele, pode ajudar a desinflamar o corpo e reduzir risco cardiovascular. Já práticas sem respaldo científico, diz, não devem ser tratadas como prevenção.

O que é modismo



Na outra ponta, estão as práticas que ganham visibilidade sem sustentação científica. “Modismo são coisas que surgem na internet sem embasamento científico”, diz. Ele cita como exemplo a exposição de regiões íntimas ao sol para supostos efeitos hormonais. “Não existe nenhum embasamento científico que mostre que, se você ficar numa laje bronzeando a sua genitália, vai ter maior produção de hormônio”, afirma.

O médico também critica dietas radicais vendidas como soluções definitivas. “Ficar se entupindo de carne e gordura 24 horas por dia para dizer que é uma dieta da selva... isso não é prevenção, isso é modismo.” Para ele, o problema não está apenas na falta de evidência, mas na falsa sensação de facilidade que esse tipo de promessa costuma vender.

Dayan também chama atenção para promessas rápidas demais. “‘Aumente sua massa muscular em 20% em apenas um mês, fazendo apenas isso.’ Tenha muito cuidado com palavras como ‘apenas’, ‘somente’, ‘rapidamente’.” Segundo ele, esse tipo de linguagem costuma atrair pessoas que já tentaram mudar hábitos várias vezes e acabam buscando saídas fáceis para alcançar saúde, corpo ou desempenho.

“Geralmente, isso faz parte de estratégias que pegam pessoas que já estão sofrendo para conquistar a saúde, o corpo ou o estado que tanto buscam, e acabam caindo nas garras de pessoas que oferecem injeções, plásticas, procedimentos, pílulas ou remédios milagrosos”, afirma. “Não existe milagre. O que existe é foco, dedicação e ação continuada. O autocuidado com orientação é importantíssimo.”

Antes de aderir a um protocolo



Antes de adotar qualquer produto, receita, trend ou protocolo, o médico recomenda checagem criteriosa. Entre os pontos de atenção, estão:

- Verificar quem é o profissional que está oferecendo o produto ou protocolo

- Confirmar a formação e o registro profissional

- Checar se o produto tem regularização na Anvisa, quando aplicável

- Pesquisar o histórico da pessoa e a consistência das informações que ela apresenta

- Observar se a comunicação transmite atenção, humildade e transparência

- Desconfiar de promessas milagrosas e resultados imediatos

“Essa pessoa demonstra atenção, humildade e carinho com os outros, ou é só alguém que gosta bastante de dinheiro?”, questiona.

O que funciona na prática



Na visão do médico, pequenas mudanças sustentáveis funcionam melhor do que soluções radicais. “Solução milagrosa só serve para enganar alguém ou tirar dinheiro dessas pessoas”, diz. “As pequenas mudanças sustentáveis, essas sim, fazem você chegar onde sempre sonhou.”

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Ele sugere começar com metas possíveis: visitar a academia antes de se matricular, caminhar 15 minutos, reduzir refrigerantes, tirar o açúcar aos poucos e substituir os industrializados por comida de verdade. “É muito mais importante ser frequente nos hábitos do que ser extraordinário, mas infrequente”, resume.