A obesidade atinge aproximadamente sete milhões de pessoas no Brasil, sendo que uma boa parcela dela está propensa em buscar receitas milagrosas para o emagrecimento. E para chegar ao corpo dos sonhos, a internet se torna uma grande aliada em indicar dietas rápidas, práticas e sem evidências cientificas. Algumas delas indicam "perca sua barriga em sete dias", “sopa milagrosa reduz de cinco a nove kg, por semana”, dentre outras fórmulas mágicas repassadas por internautas.

Seja com uma receita especial de sopa ou uma dieta líquida à base chás, e até mesmo com sucos de casca de banana que dizem eliminar as gordurinhas localizadas no abdômen, o processo para um emagrecimento saudável não é rápido.

A nutricionista Cyntia Bassi, do São Cristovão Saúde, orienta para que sempre haja a busca pelo apoio de um profissional qualificado para alcançar os objetivos. “Um especialista fará o acompanhamento do paciente e, desse modo, as receitas serão apenas um apoio nesse processo, com alimentos naturais e saudáveis, dentro de um contexto completo e não como solução única”, explica.

Ainda segundo a especialista, não existe nenhuma receita ou medicamento milagroso. “Alguns induzem a saciedade no cérebro e, se você não tem fome, não come, gerando um déficit calórico no organismo, que resulta em emagrecimento. Porém, sem outras mudanças, como exercícios físicos e mudança de hábitos, o indivíduo cedo ou tarde voltará a se comportar como antes e recuperando todo o peso eliminado, tornando o processo de emagrecimento ainda mais difícil”, complementa.

Mantendo as conquistas da balança

Uma redução na balança é alcançada com um processo gradativo e reflete de forma direta na manutenção desse peso a longo prazo. Conforme pontua Cintya Bassi, o emagrecimento saudável é lento, com altos e baixos, e requer muito aprendizado para se tornar definitivo.

Se um indivíduo engorda 15 quilos em cinco meses, não é plausível que emagreça essa mesma quantidade em apenas 30 dias. Eliminando tanto, em tão pouco tempo, pode trazer o retorno desses e outros quilos nos meses seguintes. Além disso, passar o dia tomando líquidos, chás ou retirando carboidratos do cardápio são decisões que, além de não trazerem o resultado almejado, podem comprometer a saúde de quem adota essas medidas.



De início, uma mudança na dieta nem sempre é confortável e precisa ser uma decisão, muito mais do que uma vontade ou motivação momentânea. “A educação alimentar com auxílio especializado é fundamental para o sucesso a longo prazo, atendendo necessidades individuais e criando um cronograma com os horários das refeições e pausas para lanches que levem em consideração a rotina de cada paciente”, indica a nutricionista do São Cristóvão.