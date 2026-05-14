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Melatonina: benefícios vão além de uma boa noite de sono

Substância está associada ao fortalecimento do sistema imunológico, à recuperação muscular, ao equilíbrio metabólico e ao suporte cognitivo

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Repórter
14/05/2026 18:00

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O hormônio tem ação antioxidante, ajudando no combate aos radicais livres e ao estresse oxidativo
O hormônio tem ação antioxidante, ajudando no combate aos radicais livres e ao estresse oxidativo crédito: FreePik/Magnific

Durante muito tempo, a melatonina foi associada exclusivamente ao sono. Conhecida por regular o ciclo circadiano, ela se popularizou entre consumidores que buscavam melhorar a qualidade do descanso e reduzir os impactos da insônia na rotina.

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Em um levantamento realizado pelo observatório de suplementação Soldiers Insights, da Soldiers Nutrition, dos 522 entrevistados, 78,5% afirmaram dormir menos de sete horas por dia e 37% relataram dificuldades frequentes para dormir.

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Nesse contexto, a melatonina passou a chamar atenção por funções que vão além da rotina noturna. Estudos sobre o tema apontam que o hormônio possui ação antioxidante, ajudando no combate aos radicais livres e ao estresse oxidativo, processo relacionado ao envelhecimento celular e ao desgaste do organismo.

A substância também vem sendo associada ao fortalecimento do sistema imunológico, à recuperação muscular, ao equilíbrio metabólico e ao suporte cognitivo, principalmente em contextos de estresse elevado, excesso de estímulo digital e alta demanda física e mental.

O interesse crescente pelo tema aparece no ambiente digital. Segundo dados do Google Trends, o termo “melatonina” quadruplicou seu volume de buscas no  Brasil nos últimos cinco anos.

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O levantamento identificou, ainda, aumento na procura por suplementos relacionados à rotina noturna e recuperação do corpo. Entre os compradores, 62,2% afirmam que a melhora no rendimento dos treinos é uma das principais motivações para buscar uma rotina mais equilibrada, reforçando a busca por aumento na disposição, produtividade e funcionamento do organismo no dia a dia.

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