'Rezei por um filho, e Alá me deu cinco': a mãe que teve quíntuplos de forma natural após tentar engravidar por 12 anos

Uma mulher deu à luz quíntuplos na região de Harari, na Etiópia, após tentar engravidar por 12 anos. Os bebês foram concebidos naturalmente, sem utilização de fertilização in vitro (FIV), o que torna seu nascimento ainda mais raro.

Bedriya Adem disse que ela e o marido estavam "radiantes" por terem "a oportunidade de ter cinco filhos de uma só vez".

A mulher de 35 anos deu à luz quatro meninos e uma menina, todos "perfeitamente saudáveis", no Hospital Especializado Hiwot Fana.

"Não consigo expressar minha felicidade em palavras", disse ela à BBC, lembrando-se de como se sentiu "triste e com muita dor" até que suas orações fossem atendidas.

O diretor médico do hospital, Mohammed Nur Abdulahi, disse que a mãe e os bebês permanecem sob observação médica no hospital. Os recém-nascidos pesavam entre 1,3 kg e 1,4 kg.

Hospital Especializado Hiwot Fana Bedriya está "radiante de alegria" por seus cinco filhos, que ela considera "bênçãos"

Segundo Abdulahi afirmou à BBC, recém-nascidos com mais de um quilo têm alta probabilidade de sobreviver e crescer saudáveis.

O médico explicou ainda que Bedriya engravidou naturalmente, sem recorrer à fertilização in vitro (FIV), procedimento que o hospital não oferece.

A FIV pode aumentar as chances de uma gravidez múltipla se vários embriões forem transferidos.

Probabilidade: 1 em 55 milhões

A probabilidade de conceber quíntuplos naturalmente é de aproximadamente uma em 55 milhões.

O médico indicou que o parto foi realizado por cesariana na noite de terça-feira (5/5).

"Ela recebeu acompanhamento médico regular durante toda a gravidez e sabia que esperava mais de um bebê. Ela recebeu cuidados médicos completos e adequados durante toda a gestação", disse Mohammed, descrevendo sua "emoção".

Bedriya relatou que inicialmente lhe disseram que esperava quadrigêmeos, mas que, ao nascer, havia mais um.

Getty Images Bedriya teve 4 meninos e uma menina

"Rezei por um filho e Alá me deu cinco", disse ela, descrevendo o que sentiu durante sua "longa espera".

A jovem mãe explicou que seu marido já tinha um filho de um casamento anterior, que morava com eles. "Ele me disse que era suficiente e que eu não precisava me preocupar, mas, no fundo, eu sofria — psicológica e emocionalmente — porque toda a aldeia questionava minha incapacidade de ter filhos", conta ela.

"O que passei no passado parece um sonho distante, um sonho sobre o qual nem quero falar", acrescentou.

"Passei doze anos sofrendo, me escondendo e rezando incessantemente por filhos; finalmente, Alá me ouviu."

Ela explicou que é agricultora de subsistência e não sabia como sustentaria sua família crescente. "Mas acredito que Alá proverá para mim, com o apoio da minha comunidade e do governo", disse.

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Seus cinco filhos, a quem ela chamou de "bênçãos", se chamam Naif, Ammar, Munzir, Nazira e Ansar.