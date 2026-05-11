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SAÚDE DA MULHER

'Rezei por um filho, e Alá me deu cinco': a mãe que teve quíntuplos de forma natural após tentar engravidar por 12 anos

Bedriya Adem, de 35 anos, fala sobre o que sentiu durante sua "longa espera" e expressa sua alegria por ter sido "abençoada com cinco bebês de uma só vez"

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Michael Teferi - BBC África
Michael Teferi - BBC África
Repórter
11/05/2026 19:09 - atualizado em 11/05/2026 19:10

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Bedriya está
Bedriya está "radiante de alegria" por seus cinco filhos, que ela considera "bênçãos" crédito: Hospital Especializado Hiwot Fana

Uma mulher deu à luz quíntuplos na região de Harari, na Etiópia, após tentar engravidar por 12 anos. Os bebês foram concebidos naturalmente, sem utilização de fertilização in vitro (FIV), o que torna seu nascimento ainda mais raro.

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Bedriya Adem disse que ela e o marido estavam "radiantes" por terem "a oportunidade de ter cinco filhos de uma só vez".

A mulher de 35 anos deu à luz quatro meninos e uma menina, todos "perfeitamente saudáveis", no Hospital Especializado Hiwot Fana.

"Não consigo expressar minha felicidade em palavras", disse ela à BBC, lembrando-se de como se sentiu "triste e com muita dor" até que suas orações fossem atendidas.

O diretor médico do hospital, Mohammed Nur Abdulahi, disse que a mãe e os bebês permanecem sob observação médica no hospital. Os recém-nascidos pesavam entre 1,3 kg e 1,4 kg.

Close-up de Bedriya sorrindo. Ela está usando um lenço estampado com motivos verdes e amarelos.
Hospital Especializado Hiwot Fana
Bedriya está "radiante de alegria" por seus cinco filhos, que ela considera "bênçãos"

Segundo Abdulahi afirmou à BBC, recém-nascidos com mais de um quilo têm alta probabilidade de sobreviver e crescer saudáveis.

O médico explicou ainda que Bedriya engravidou naturalmente, sem recorrer à fertilização in vitro (FIV), procedimento que o hospital não oferece.

A FIV pode aumentar as chances de uma gravidez múltipla se vários embriões forem transferidos.

Probabilidade: 1 em 55 milhões

A probabilidade de conceber quíntuplos naturalmente é de aproximadamente uma em 55 milhões.

O médico indicou que o parto foi realizado por cesariana na noite de terça-feira (5/5).

"Ela recebeu acompanhamento médico regular durante toda a gravidez e sabia que esperava mais de um bebê. Ela recebeu cuidados médicos completos e adequados durante toda a gestação", disse Mohammed, descrevendo sua "emoção".

Bedriya relatou que inicialmente lhe disseram que esperava quadrigêmeos, mas que, ao nascer, havia mais um.

Trânsito em uma rodovia em Addis Abeba, Etiópia.
Getty Images
Bedriya teve 4 meninos e uma menina

"Rezei por um filho e Alá me deu cinco", disse ela, descrevendo o que sentiu durante sua "longa espera".

A jovem mãe explicou que seu marido já tinha um filho de um casamento anterior, que morava com eles. "Ele me disse que era suficiente e que eu não precisava me preocupar, mas, no fundo, eu sofria — psicológica e emocionalmente — porque toda a aldeia questionava minha incapacidade de ter filhos", conta ela.

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"O que passei no passado parece um sonho distante, um sonho sobre o qual nem quero falar", acrescentou.

"Passei doze anos sofrendo, me escondendo e rezando incessantemente por filhos; finalmente, Alá me ouviu."

Ela explicou que é agricultora de subsistência e não sabia como sustentaria sua família crescente. "Mas acredito que Alá proverá para mim, com o apoio da minha comunidade e do governo", disse.

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Seus cinco filhos, a quem ela chamou de "bênçãos", se chamam Naif, Ammar, Munzir, Nazira e Ansar.

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