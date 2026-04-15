Obstetra explica processos da dor no parto normal; cesariana é mais de 55%

O Brasil segue entre os países com maiores taxas de cesarianas no mundo, segundo dados recentes do Ministério da Saúde, que apontam que mais de 55% dos partos no país ocorrem por via cirúrgica, número muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O cenário tem impulsionado discussões sobre o parto normal, especialmente em torno de um dos principais fatores que influenciam a decisão das pessoas gestantes: a dor.





Mas, afinal, o que acontece no corpo durante o trabalho de parto e por que ele é doloroso?





Para esclarecer essas dúvidas, o obstetra Pedro Melo, do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, no Rio de Janeiro, explica que trata-se de um processo fisiológico complexo e que envolve mudanças progressivas no corpo para permitir o nascimento do bebê.“O trabalho de parto é marcado principalmente pelas contrações uterinas, que são movimentos involuntários do útero responsáveis por promover a dilatação do colo do útero e a descida do bebê pelo canal de parto. Essas contrações são o principal motivo da dor, mas também são essenciais para que o parto aconteça de forma natural”, afirma.De acordo com o especialista, o processo se inicia quando as contrações passam a ter ritmo, intensidade e frequência regulares, provocando alterações no colo do útero. Antes disso, muitas gestantes podem apresentar contrações irregulares, conhecidas como pródromos, que não indicam ainda o início da fase ativa.





“Esse é um ponto importante porque, muitas vezes, a chegada à maternidade ocorre ainda em fase inicial, o que pode gerar ansiedade e intervenções desnecessárias”, explica.



As fases do parto



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O processo é dividido em três fases principais. A primeira é a dilatação, considerada a mais longa, em que o colo do útero se abre gradualmente até atingir cerca de dez centímetros. Essa etapa pode durar várias horas,especialmente em gestantes de primeira viagem.



Na sequência ocorre o período expulsivo, quando a dilatação está completa e o corpo começa a fazer força para ajudar na saída do bebê. É um momento mais intenso, porém geralmente mais curto.



Por fim, vem a dequitação, que corresponde à saída da placenta após o nascimento.“A duração do trabalho de parto pode variar bastante de pessoa para pessoa. Não existe um tempo padrão rígido, e respeitar esse ritmo individual é um dos pilares da assistência adequada”, destaca o obstetra.



Por que o parto dói



A dor tem origem multifatorial. Além das contrações uterinas, há a distensão do colo do útero, da vagina e dos tecidos do períneo, bem como a pressão exercida pelo bebê nas estruturas da pelve.



Dr. Melo ressalta que fatores emocionais também influenciam diretamente essa percepção. “Medo, ansiedade e tensão podem intensificar a dor. Por outro lado, quando a pessoa se sente segura, acolhida e bem orientada, a experiência tende a ser mais controlável”.



Humanização como aliada no manejo da dor



As estratégias de humanização do parto têm papel fundamental. Elas não eliminam necessariamente a dor, mas contribuem para mais autonomia e conforto durante o processo.



Entre as práticas adotadas estão a liberdade de posição, o uso de métodos não farmacológicos para alívio, como banho morno e exercícios com bola, além da presença de um acompanhante.



“A humanização não significa ausência de assistência médica, mas sim uma condução baseada em evidências, respeito às escolhas e intervenções apenas quando realmente necessárias”, explica o obstetra.



Ele reforça que o acesso à informação de qualidade é um dos principais caminhos para reduzir o medo em torno do parto normal. “Quando a pessoa gestante entende o que está acontecendo com o próprio corpo, ela se sente mais preparada. Isso muda completamente a forma como esse momento é vivenciado”, avalia.









