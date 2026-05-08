Como a maternidade "reprograma" o cérebro feminino?
Mudanças neurológicas da gravidez e pós-parto aumentam a capacidade de atenção com o bebê, e podem deixar a mulher mais vulnerável a distúrbios emocionais
compartilheSIGA
A maternidade é uma das maiores transformações do ciclo de vida feminino. Mais do que um momento de espera, a gestação e o pós-parto vêm acompanhados de uma mudança estrutural e funcional do cérebro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Academia Brasileira de Neurologia (ABN), durante a gravidez, o cérebro da mulher passa por um processo chamado "poda neural", em que há uma redução no volume da massa cinzenta em áreas envolvidas no processamento de informações e controle de emoções.
Mas essa redução não é prejudicial. Pelo contrário, ela otimiza as conexões, tornando as regiões cerebrais mais sensíveis aos sinais do recém-nascido. Essa especialização aumenta a capacidade de atenção, a empatia e a percepção de riscos para a criança.
- Gravidez muda química do cérebro, melhora instintos maternos e saúde mental
- Mommy Makeover: o que ninguém está te contando
O fenômeno "mommy brain"
A ABN esclarece que os lapsos de memória e a dificuldade de concentração — popularmente conhecidos como "mommy brain" — têm base neurobiológica. Enquanto a massa cinzenta se especializa, a massa branca, que facilita a comunicação entre diferentes regiões cerebrais, tende a aumentar para fortalecer a regulação emocional e a tomada de decisões sob demanda.
Essas mudanças cognitivas profundas fazem com que o cérebro priorize os cuidados com o bebê, o que pode resultar em esquecimentos temporários de tarefas cotidianas menos urgentes. A mesma plasticidade que permite a adaptação materna também pode aumentar a vulnerabilidade a distúrbios emocionais.
Leia Mais
A ABN destaca a importância de diferenciar as condições:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Baby Blues: condição passageira que atinge de 50% a 70% das puérperas, durando até duas semanas após o parto. É caracterizada por oscilações de humor e ansiedade, ligadas à queda brusca de progesterona
- Depressão pós-parto: quadro clínico mais severo que atinge de 10% a 15% das mães. Os sintomas incluem tristeza profunda, falta de energia e dificuldade de vínculo com o bebê, podendo surgir meses após o parto e durar mais de um ano
Como manter a saúde cerebral?
Para vivenciar essas transformações com mais leveza, a Academia Brasileira de Neurologia recomenda:
- Respeitar o ritmo: compreender que a prioridade neurológica é o bebê ajuda a reduzir a ansiedade
- Rede de apoio: aceitar ajuda para tarefas domésticas permite o descanso necessário para a regulação emocional
- Sono e alimentação: cochilos curtos e dieta equilibrada são fundamentais para a recuperação física e cognitiva
- Atenção aos sinais: caso sentimentos de incapacidade ou tristeza persistam por mais de duas semanas, a busca por ajuda profissional é indispensável