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Testes de feminilidade, maternidade e pressão estética: mulheres no esporte

Livro "Elas em movimento" expõe violências enfrentadas por atletas

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Repórter
30/04/2026 18:30

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Obra reúne 12 artigos e depoimentos de médicas, psicólogas, jornalistas, educadoras físicas e atletas
Obra reúne 12 artigos e depoimentos de médicas, psicólogas, jornalistas, educadoras físicas e atletas crédito: Magnific

Melhores condições para conciliar maternidade e carreira e reconhecimento das particularidades do corpo feminino nos treinos. Esse é o ponto central de Elas em movimento: a multiplicidade de experiências no esporte, novo livro organizado pelas psicólogas Adriana Lacerda e Clarice Medeiros e publicado pela Editora Appris.

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A obra reúne 12 artigos e depoimentos de médicas, psicólogas, jornalistas, educadoras físicas e atletas para abordar temas muitas vezes invisíveis. “A proposta foi formar esse time e permitir que cada uma explorasse o universo do esporte a partir do tema que considerasse mais importante”, explicam Adriana e Clarice.

Entre as autoras, a ginecologista Tathiana Rebizzi Parmigiano, do Comitê Olímpico do Brasil, escreve sobre ginecologia do esporte. As psicólogas Jacqueline Sabino e Larissa Maria Carlos da Silva Rocha abordam o racismo no esporte em Da invisibilidade ao protagonismo: a mulher negra no esporte, e a fonoaudióloga e professora da UFRJ Cláudia Maria de Lima Graça, a professora e pesquisadora Clarissa Rodrigues Gonzalez e a psicóloga e psicomotricista Ana Amalia Bloise tratam das esportistas na terceira idade.

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Clarice Medeiros e Adriana Lacerda também assinam textos na obra. Clarice escreve sobre momentos marcantes na trajetória esportiva feminina, como a adolescência e a maternidade, refletindo sobre seus impactos emocionais e a importância de uma rede de apoio para a permanência das atletas no esporte. Já Adriana aborda a chamada “tríade da mulher atleta”, discutindo os riscos à saúde associados à pressão por corpos magros e às práticas de emagrecimento acelerado no ambiente esportivo.

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