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BANCO DE SÊMEN

Dia das mães: doação e esperma possibilita a maternidade solo por escolha

Ginecologista explica como funciona os processos de fertilização in vitro e inseminação artificial; doador pode ser escolhido pela paciente

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Repórter
08/05/2026 17:30

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Com o tempo, a FIV deixou de ser um procedimento experimental para se tornar uma alternativa segura e amplamente utilizada no tratamento da infertilidade. Atualmente, a técnica é utilizada não apenas por casais com dificuldades para engravidar, mas também em diversas situações, como prevenção de doenças genéticas, maternidade tardia e projetos familiares diversos.
Na FIV, o óvulo é fecundado em laboratório e o embrião é transferido para o útero da futura mãe crédito: Imagem Freepik

Às vésperas do Dia das Mães, muitas mulheres começam a refletir sobre a maternidade. Algumas, sem parceiro ou parceira, têm optado por realizar esse sonho de forma independente e não mais atrelado a formação de um casal. No entanto, ao decidir pela produção via banco de sêmen, a futura mãe solo entra em um território onde a autonomia individual encontra limites éticos e legais estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

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Ao buscar um banco de sêmen (seja ele nacional ou internacional), a mulher tem acesso a um catálogo de informações sobre o doador para garantir a compatibilidade e a saúde do futuro bebê. A escolha do perfil do doador (fenótipo) é de responsabilidade dos pacientes. Conforme a regulamentação do CFM, é possível escolher características como, cor de olhos, cabelo, pele, altura e tipo de sangue, além de informações ocasionalmente disponíveis como estudos, hobbies ou religião.

“O material pode ser utilizado na fertilização in vitro (FIV) ou na inseminação artificial. O processo vai depender da avaliação médica da mulher que gerará a criança. Na FIV, o óvulo é fecundado em laboratório e o embrião é transferido para o útero da futura mãe. No segundo caso, o material é inserido dentro do útero da mulher em momento próximo ao da ovulação”, explica a ginecologista e especialista em fertilidade da Clínica Origen BH, Bruna Coimbra.

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É importante lembrar que o médico responsável pelo tratamento tem o dever ético de garantir que a escolha do doador não fira o princípio da não-discriminação. O objetivo da seleção deve ser a saúde do binômio mãe-filho e a realização do projeto parental de forma ética.

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Embora o Brasil seja rigoroso quanto ao anonimato do doador do sêmen, a tendência global caminha para o fim do sigilo, priorizando o direito da criança de conhecer sua origem genética. Ao escolher um banco internacional, a mãe solo brasileira já pode optar por essa modalidade de "identidade aberta".

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