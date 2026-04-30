Sorriso desalinhado? Seis problemas que vão além da saúde bucal

Muitos não sabem, mas dentes desalinhados podem ser a causa daquela dor de cabeça frequente? Isso acontece porque, quando a mordida não encaixa corretamente, há uma sobrecarga na musculatura da face e na articulação da mandíbula. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças bucais estão entre as condições mais comuns no mundo, muitas delas associadas à dificuldade de higienização, algo bastante frequente em pessoas com dentes desalinhados.

“O sorriso torto compromete a mordida e dificulta a higienização, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana. Com o tempo, isso pode desencadear cáries, doenças gengivais e até impactar a saúde geral, já que a boca é uma porta de entrada para o organismo”, explica o dentista Paulo Yanase, da Oral Sin.

O que os dentes desalinhados podem causar na saúde?

- Maior risco de cáries: quando os dentes são desalinhados, formam cantos difíceis de limpar. Nesses locais, restos de alimentos e bactérias se acumulam com mais facilidade, favorecendo o surgimento de cáries



- Gengivite e periodontite: a limpeza incompleta também afeta a gengiva, causando inflamações. Se não tratada, essa condição pode evoluir para periodontite, uma infecção mais grave que pode levar até à perda dos dentes



- Dores de cabeça e na ATM: a mordida desalinhada faz com que a musculatura da face trabalhe de forma desequilibrada, gerando tensão. Isso pode causar dores de cabeça e desconforto na ATM (articulação temporomandibular), que é a articulação responsável por ligar a mandíbula ao crânio e permitir movimentos como falar e mastigar



- Desgaste irregular dos dentes: quando a mordida não encaixa corretamente, alguns dentes recebem mais pressão do que outros durante a mastigação, o que pode causar desgaste excessivo em determinadas áreas



- Impactos na digestão: se os dentes não trituram bem os alimentos por causa do desalinhamento, o sistema digestivo precisa trabalhar mais para compensar, o que pode causar desconfortos ao longo do tempo



- Alterações na fala: em casos mais graves, a posição dos dentes interfere na forma como a língua encosta neles, dificultando a pronúncia correta de alguns sons



Além desses impactos, é importante entender que o desalinhamento não acontece por um único motivo. Ele pode estar ligado à genética, hábitos na infância, como uso prolongado de chupeta ou chupar dedo, perda de dentes ao longo da vida e até ao bruxismo. Com o tempo, os próprios dentes também podem se movimentar naturalmente, alterando o encaixe da mordida.

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“Muita gente adia o tratamento por achar que é apenas uma questão estética, mas o desalinhamento dentário é progressivo e tende a piorar com o tempo. Quando não tratado, pode comprometer não só os dentes, mas toda a função mastigatória e a saúde bucal. Hoje temos opções modernas e discretas de tratamento, e buscar ajuda no início faz toda a diferença no resultado e na qualidade de vida do paciente”, reforça Paulo.