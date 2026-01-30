Assine
RICA EM FLAVONOIDES

O que acontece com seu corpo ao comer laranja todo dia e como isso impacta sua saúde

Efeitos reais no organismo que vão além da vitamina C

30/01/2026 10:22

O que acontece com seu corpo ao comer laranja todo dia e como isso impacta sua saúde
Uma laranja contém em torno de 80% da dose diária recomendada de vitamina C crédito: Tupi

Comer laranja todos os dias é um hábito simples que fornece vitamina C essencial, ajudando o organismo a funcionar melhor no dia a dia. Uma única unidade já entrega cerca de 80% da dose diária recomendada, o que desperta interesse sobre seus efeitos quando o consumo é contínuo.

Além disso, a fruta é amplamente associada à prevenção de problemas ligados à deficiência dessa vitamina, como fadiga, gengivas sangrantes e dores articulares, que podem surgir após poucas semanas sem ingestão adequada.

Como a laranja atua na função cerebral e na proteção do organismo?

A laranja contém flavonoides que contribuem para o aumento do fluxo sanguíneo cerebral por meio do óxido nítrico, favorecendo a cognição e a concentração. O ácido fólico presente na fruta ajuda a reduzir a homocisteína, substância associada a declínio cognitivo em pessoas acima de 65 anos.

Outro destaque são os antioxidantes, como flavonoides e licopeno, que combatem radicais livres e auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares e de alguns tipos de câncer, além do beta-caroteno, que se converte em vitamina A e apoia funções ligadas ao foco mental.

Quais efeitos a laranja tem na digestão e no emagrecimento?

Cada laranja fornece cerca de 4 g de fibras, auxiliando na prevenção de constipação e hemorroidas. A pectina, fibra solúvel presente na fruta, contribui para a redução do colesterol e para o melhor controle da glicemia.

Há evidências de que o consumo regular pode impactar o peso corporal, como a ingestão de duas xícaras de gomos por dia durante seis semanas, associada à redução média de 3 kg. A casca orgânica, quando utilizada de forma adequada, também ajuda a nutrir bactérias intestinais benéficas, reduzindo processos inflamatórios.

O que acontece com seu corpo ao comer laranja todo dia e como isso impacta sua saúde
Benefícios e cuidados ao consumir a fruta diariamente. – Créditos: depositphotos.com / AntonMatyukha

Quais nutrientes da laranja explicam esses benefícios?

Nutriente Função no organismo
Vitamina C Prevenção do escorbuto e formação de colágeno
Flavonoides Ação antioxidante e melhora do fluxo cerebral
Fibras Saúde digestiva e controle do colesterol
Ácido fólico Redução da homocisteína ligada ao Alzheimer
Potássio e cálcio Regulação da pressão e proteção óssea

Quais benefícios comer laranja traz para pele, cabelo e ossos?

  • Estímulo à produção de colágeno, deixando a pele mais firme e com aspecto uniforme
  • Ação antioxidante com efeito antienvelhecimento natural
  • Melhora do brilho e da circulação no couro cabeludo
  • Auxílio no controle da pressão arterial por meio do potássio
  • Melhor absorção de cálcio, ajudando na prevenção da osteoporose

Selecionamos um conteúdo do canal Dose de Saúde, que conta com mais de 645 mil inscritos e já ultrapassa 48 mil visualizações neste vídeo, apresentando os efeitos do consumo diário de laranja no funcionamento do corpo. O material destaca benefícios relacionados à imunidade, à digestão e à saúde cardiovascular, além de explicar como os nutrientes da fruta atuam no organismo, alinhado ao tema tratado acima:

Por que comer laranja pode contribuir para a saúde a longo prazo?

Comer laranja de forma regular reúne benefícios que vão desde a imunidade até a saúde cerebral, digestiva e óssea. A combinação de vitaminas, fibras e antioxidantes torna a fruta uma aliada acessível e funcional.

Ao integrar esse hábito à rotina alimentar, é possível apoiar diferentes sistemas do corpo de maneira contínua, reforçando a importância de escolhas simples e consistentes para a manutenção da saúde ao longo do tempo.

