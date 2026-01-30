O que acontece com seu corpo ao comer laranja todo dia e como isso impacta sua saúde
Efeitos reais no organismo que vão além da vitamina C
compartilheSIGA
Comer laranja todos os dias é um hábito simples que fornece vitamina C essencial, ajudando o organismo a funcionar melhor no dia a dia. Uma única unidade já entrega cerca de 80% da dose diária recomendada, o que desperta interesse sobre seus efeitos quando o consumo é contínuo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Além disso, a fruta é amplamente associada à prevenção de problemas ligados à deficiência dessa vitamina, como fadiga, gengivas sangrantes e dores articulares, que podem surgir após poucas semanas sem ingestão adequada.
Como a laranja atua na função cerebral e na proteção do organismo?
A laranja contém flavonoides que contribuem para o aumento do fluxo sanguíneo cerebral por meio do óxido nítrico, favorecendo a cognição e a concentração. O ácido fólico presente na fruta ajuda a reduzir a homocisteína, substância associada a declínio cognitivo em pessoas acima de 65 anos.
Leia Mais
Quais efeitos a laranja tem na digestão e no emagrecimento?
Cada laranja fornece cerca de 4 g de fibras, auxiliando na prevenção de constipação e hemorroidas. A pectina, fibra solúvel presente na fruta, contribui para a redução do colesterol e para o melhor controle da glicemia.
Há evidências de que o consumo regular pode impactar o peso corporal, como a ingestão de duas xícaras de gomos por dia durante seis semanas, associada à redução média de 3 kg. A casca orgânica, quando utilizada de forma adequada, também ajuda a nutrir bactérias intestinais benéficas, reduzindo processos inflamatórios.
Quais nutrientes da laranja explicam esses benefícios?
|Nutriente
|Função no organismo
|Vitamina C
|Prevenção do escorbuto e formação de colágeno
|Flavonoides
|Ação antioxidante e melhora do fluxo cerebral
|Fibras
|Saúde digestiva e controle do colesterol
|Ácido fólico
|Redução da homocisteína ligada ao Alzheimer
|Potássio e cálcio
|Regulação da pressão e proteção óssea
Quais benefícios comer laranja traz para pele, cabelo e ossos?
- Estímulo à produção de colágeno, deixando a pele mais firme e com aspecto uniforme
- Ação antioxidante com efeito antienvelhecimento natural
- Melhora do brilho e da circulação no couro cabeludo
- Auxílio no controle da pressão arterial por meio do potássio
- Melhor absorção de cálcio, ajudando na prevenção da osteoporose
Selecionamos um conteúdo do canal Dose de Saúde, que conta com mais de 645 mil inscritos e já ultrapassa 48 mil visualizações neste vídeo, apresentando os efeitos do consumo diário de laranja no funcionamento do corpo. O material destaca benefícios relacionados à imunidade, à digestão e à saúde cardiovascular, além de explicar como os nutrientes da fruta atuam no organismo, alinhado ao tema tratado acima:
Por que comer laranja pode contribuir para a saúde a longo prazo?
Comer laranja de forma regular reúne benefícios que vão desde a imunidade até a saúde cerebral, digestiva e óssea. A combinação de vitaminas, fibras e antioxidantes torna a fruta uma aliada acessível e funcional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ao integrar esse hábito à rotina alimentar, é possível apoiar diferentes sistemas do corpo de maneira contínua, reforçando a importância de escolhas simples e consistentes para a manutenção da saúde ao longo do tempo.