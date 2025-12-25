Assine
overlay
Início Saúde
ESCOLHAS NUTRICIONAIS

Alimentos que aumentam o colesterol e como identificar excessos que podem atrapalhar uma rotina alimentar equilibrada

Essas informações ajudam você a reconhecer opções que exigem consumo moderado

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
25/12/2025 14:20

compartilhe

SIGA
x
Alimentos que aumentam o colesterol e como identificar excessos que podem atrapalhar uma rotina alimentar equilibrada
Alimentos que aumentam o colesterol e como identificar excessos que podem atrapalhar uma rotina alimentar equilibrada crédito: Tupi

O colesterol faz parte do organismo, mas certos hábitos alimentares podem contribuir para desequilíbrios ao longo do tempo. Conhecer escolhas nutricionais e prestar atenção ao que se come no dia a dia ajuda a manter bem-estar e equilíbrio geral do corpo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que são alimentos que aumentam o colesterol

Alguns produtos possuem características que podem favorecer aumento de gorduras no sangue quando consumidos frequentemente. Isso acontece porque certos alimentos reúnem muita gordura saturada, açúcar concentrado ou preparo pesado.

Leia Mais

Essas escolhas podem aparecer em diferentes refeições, e observar rótulos, temperos, formas de preparo e ingredientes ajuda a criar uma rotina mais organizada e consciente.

Exemplos de alimentos que aumentam o colesterol no dia a dia

Alguns alimentos são conhecidos por terem maior teor de gorduras ou açúcares. Veja exemplos gerais:

  • Carnes processadas, como salsicha e bacon
  • Laticínios integrais, como queijos gordurosos
  • Frituras feitas com óleo reutilizado
  • Doces industriais e bolos prontos
  • Carnes vermelhas muito gordurosas
  • Fast food e snacks muito salgados

Esses itens fazem parte da rotina de muitas pessoas, mas são exemplos comuns em conversas sobre alimentação equilibrada.

Alimentos que aumentam o colesterol e como identificar excessos que podem atrapalhar uma rotina alimentar equilibrada
Sanduiches. – Créditos: depositphotos.com / VadimVasenin

Hábitos que influenciam o corpo além dos alimentos

Algumas atitudes podem somar ao efeito dos alimentos e influenciar níveis de gordura no sangue, dependendo do estilo de vida de cada pessoa:

  • Sono desregulado pode mexer com o apetite
  • Sedentarismo reduz gasto de energia
  • Alimentação muito rápida aumenta exageros
  • Pouca água durante o dia atrapalha bem-estar
  • Muito estresse diário altera rotina alimentar

Esses fatores mostram que alimentação e estilo de vida se conectam.

Comparação entre grupos alimentares e impacto geral

A tabela abaixo mostra diferenças gerais entre alimentos gordurosos e opções usadas no cotidiano para equilíbrio:

Grupo alimentar Característica comum Exemplo conhecido
Carnes muito gordurosas Maior teor de gordura saturada Costela, picanha marmorizada
Doces industriais Açúcar em excesso Bolos, biscoitos recheados
Fast food Muito sal e gordura Lanches e batatas fritas

Como observar escolhas alimentares com equilíbrio

Pensar nos ingredientes, variar o cardápio, incluir alimentos frescos e prestar atenção à hidratação diária pode trazer sensação de leveza depois das refeições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem tem dúvidas sobre alimentação ou sente desconfortos frequentes pode conversar com familiares para buscar orientação profissional. Assim é possível entender melhor o corpo, sem tentar restringir alimentos sozinho.

Tópicos relacionados:

alimentos colesterol colesterol-alto saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay