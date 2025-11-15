Médicos alertam: vitamina D pode ser muito perigosa

Atualmente, a busca por bem-estar e saúde tem levado muitas pessoas ao uso de suplementos vitamínicos, especialmente a vitamina D, conhecida por seu papel essencial na saúde óssea e imunológica; no entanto, a utilização sem orientação pode acarretar riscos significativos, como a hipervitaminose D, principalmente devido à baixa exposição ao sol, alimentação inadequada e permanência em ambientes fechados em grandes centros urbanos.

Quais são os riscos do consumo excessivo de vitamina D

O consumo excessivo de vitamina D pode aumentar perigosamente os níveis de cálcio no organismo, o que pode desencadear sintomas como fadiga, náuseas e, em situações graves, evolução para insuficiência renal. Esse excesso representa sérios riscos à saúde e deve ser evitado mediante orientação profissional.

Como utilizar suplementos de vitamina D de forma segura

A toxicidade da vitamina D pode comprometer órgãos como rins, coração e cérebro, causando fraqueza muscular, dores, arritmias cardíacas e, em casos graves, prejuízos neurológicos devido à hipercalcemia. Esses efeitos reforçam a importância do uso controlado desse suplemento.

O uso seguro da vitamina D depende da avaliação das necessidades individuais e do acompanhamento por profissionais de saúde. É fundamental respeitar as dosagens recomendadas, que podem variar conforme idade, gestação, lactação ou condições clínicas específicas, como mostra o estudo "Novas diretrizes de prática clínica para a vitamina D".

Veja a seguir recomendações práticas que ajudam a manter a segurança ao usar suplementos de vitamina D:

Consultas regulares com médicos ou nutricionistas antes de começar a suplementação;

Evitar automedicação e doses elevadas sem prescrição adequada;

Escolher produtos de fornecedores confiáveis e regulamentados;

Ler atentamente as indicações de dosagem no rótulo dos produtos;

Realizar exames periódicos para acompanhar os níveis sanguíneos de vitamina D, conforme instrução médica.

Como as autoridades de saúde fiscalizam os suplementos vitamínicos

As autoridades sanitárias têm a responsabilidade de regular e fiscalizar a comercialização de suplementos, ainda que nem sempre haja controle rigoroso como ocorre com medicamentos. Por isso, consumidores devem buscar produtos validados por órgãos oficiais para garantir a segurança.

Os órgãos de saúde também promovem campanhas educativas informando sobre o uso correto dos suplementos. Entre as ações, destacam-se alertas sobre automedicação, instruções de limites seguros e informações atualizadas divulgadas por entidades como o SUS e a Anvisa.