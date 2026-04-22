26 milhões de buscas: o que o brasileiro quer descobrir no Google?

Você já percebeu algum sintoma diferente e correu para a internet em busca de explicações? Se sim, saiba que esse hábito é mais comum do que parece. Um levantamento da plataforma "Olá Doutor" revela que, apenas nos últimos 12 meses, o Google Brasil registrou mais de 26 milhões de buscas relacionadas a sintomas de doenças.

Entre as condições agudas mais pesquisadas estão termos relacionados a quadros como pancreatite, apendicite, viroses e labirintite, que geraram, juntas, mais de 2,7 milhões de buscas no último ano. Ainda assim, o grande destaque são os sinais de infarto, líder no ranking nacional de buscas por sintomas.

Para o "Olá Doutor", o interesse elevado, responsável por 970.500 pesquisas, pode ser explicado por dois fatores principais. De um lado, há a gravidade da condição, já que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, enquanto do outro, persiste a dificuldade em identificar os sinais da doença, muitas vezes confundidos com quadros menos graves, como crises de ansiedade.

Principais sintomas de infarto:

Dor/aperto no peito: sensação de pressão, peso ou queimação intensa, frequentemente no lado esquerdo.

Irradiação da dor: desconforto que se espalha para o braço esquerdo (mais comum), mandíbula, pescoço, costas ou estômago.

Sintomas neurovegetativos: sudorese (suor frio) intensa, palidez, náuseas, vômitos e tonturas.

Falta de ar: dificuldade para respirar ou sensação de sufocamento , mesmo em repouso.

Sinais de alerta no pré-infarto: fadiga extrema sem explicação, desconforto no peito.

Já entre as doenças crônicas, aparecem condições como diabetes (940.500 buscas) e lúpus (744.500 buscas), que também somaram um volume expressivo de idas ao Google ao longo dos últimos 12 meses. Diferentemente dos quadros agudos, trata-se de enfermidades que exigem acompanhamento médico constante, o que reforça a importância do cuidado ao interpretar conteúdos encontrados online.

Veja os 10 sintomas de doenças mais buscados por brasileiros:

Sintomas de infarto

Sintomas de diabetes

Sintomas de pancreatite

Sintomas de conjuntivite

Sintomas de lúpus

Sintomas de virose

Sintomas de labirintite

Sintomas de apendicite

Sintomas de COVID-19

Sintomas de caxumba

Embora a busca por sintomas de doenças seja um hábito disseminado em todo o país, os moradores de certos estados se destacam quando o assunto é recorrer ao Google para obter informações de saúde. Nos últimos 12 meses, o maior volume de buscas se concentrou no Distrito Federal, que somou 17,5 mil pesquisas no período. Na sequência, aparecem os estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

Quando recorrer à Web se torna um problema

Em meio ao alto número de pesquisas, especialistas alertam para o impacto da relação com a internet no comportamento dos pacientes, especialmente no modo como diferentes gerações consomem e confiam em orientações sobre saúde. Segundo eles, esse novo cenário, onde canais como Google e ChatGPT atuam como fontes primárias de informação, exige adaptação por parte dos profissionais e das formas de atendimento.

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“Não é preciso ignorar a internet, mas é fundamental evitar que ela se torne um substituto da consulta médica. A informação pode ajudar, mas não deve ser o ponto de partida para autodiagnósticos sem orientação profissional, algo que hoje pode ser resolvido com poucos cliques, inclusive por meio de consultas online”, recomendou o CEO da plataforma "Olá Doutor", Anderson Zilli.



