Mãe salva filho de 6 anos de diagnóstico errado com busca no Google

Depois de levar o filho de 6 anos ao médico, Casey Daniel se viu obrigada a questionar o diagnóstico de gripe recebido durante a consulta. O menino ficou paralisado, sem conseguir andar, falar ou respirar. Desesperada, ela recorreu ao Google e descobriu que a criança tinha uma condição rara. “Achei que ia perdê-lo naquele dia”, contou Casey à emissora KCBD. A história começou em abril de 2025.

Na ocasião, Casey levou o filho a um hospital, já que ele apresentava tontura e dor de cabeça. Os médicos inicialmente atribuíram os sintomas à gripe. Mas, em menos de 24 horas, a situação se agravou: o menino não conseguia andar, falar ou respirar sozinho. Logo depois, a criança perdeu a consciência.

“Não há palavras para descrever o quão horrível é ver seu filho nesse estado”, disse a mãe. Entubado às pressas, o menino passou por uma bateria de exames que descartaram a gripe. Os médicos descobriram um raro — e potencialmente mortal — aglomerado de vasos sanguíneos vazando no tronco cerebral.

Seu estado piorou rapidamente. Ele sofreu convulsões e derrames, e os especialistas alertaram que, se sobrevivesse, provavelmente nunca mais voltaria a andar, dependendo de um respirador e de uma sonda de alimentação para o resto da vida.

A busca por uma saída

Casey passou horas pesquisando na internet até encontrar um artigo do Dr. Jacques Morcos, neurocirurgião da UTHealth Houston especializado no tipo de malformação diagnosticada em seu filho. Ela enviou um e-mail desesperado, implorando por ajuda.

Pouco tempo depois, Morcos respondeu e pediu que o menino fosse transferido imediatamente para o hospital em que atendia. Lá, os médicos confirmaram que a criança sofria de uma malformação cavernosa, condição rara que pode levar a sangramentos e graves sequelas neurológicas.

Segundo a Aliança para a Cura da Malformação Cavernosa, cerca de 1 em cada 500 pessoas possui pelo menos um desses aglomerados no cérebro ou na coluna. Os sintomas costumam surgir entre os 20 e 40 anos, sendo as convulsões os mais comuns. Também podem ocorrer sangramentos, visão turva, dores de cabeça, fraqueza e dificuldades de fala.

A maioria dos casos não tem causa conhecida, mas 20% são hereditários. Nesses pacientes, é comum o desenvolvimento de múltiplas malformações ao longo da vida.

A cirurgia e a recuperação

No novo hospital, o menino foi submetido a uma cirurgia de emergência que durou quatro horas. O resultado foi positivo: poucas horas depois, Witten já estava acordado, respirando sozinho e voltando a falar.

Seis semanas mais tarde, ele voltou para casa, no estado do Texas, nos Estados Unidos, a tempo de celebrar o aniversário de 7 anos. “Quero agradecer ao Dr. Morcos e ao Dr. Shah por me deixarem ver meus amigos novamente”, disse o garoto à KCBD, descrevendo sua recuperação como “linda”.

O menino agora cursa a segunda série e já recebeu liberação médica para retornar ao beisebol. “Na verdade, dissemos a ele que a única condição para jogar bola era nos enviar fotos”, brincou o médico à emissora.

