O luto não é apenas dor: o que ele faz com seu cérebro?

crédito: Luto online: como as redes sociais mudaram a forma de lidar com a morte

Há um momento em que a pessoa enlutada percebe que não consegue lembrar o que comeu no dia anterior, que acorda às três da manhã sem conseguir voltar a dormir, que chora no meio de uma frase sem saber bem por quê. Não é fraqueza. É o cérebro tentando se reorganizar diante de uma perda que ainda não consegue processar.

A morte de alguém próximo desencadeia um processo que vai muito além da dor emocional: o luto provoca mudanças reais no funcionamento do cérebro, afetando memória, sono, apetite e até a capacidade de manter a rotina. Embora seja uma resposta natural e esperada, o impacto pode ser significativo e, em alguns casos, exige atenção clínica.

Segundo Marcelo Heyde, psiquiatra dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, o luto está associado a alterações em áreas cerebrais ligadas à memória e às emoções, como a amígdala e o hipocampo, além de desregulação no lobo frontal.

“Há também impacto nos neurotransmissores responsáveis pelo humor e pela energia, o que ajuda a explicar os sentimentos de tristeza profunda, perda de prazer e queda de energia”, afirma. O aumento do cortisol, hormônio do estresse, completa o quadro, prejudicando principalmente o sono e o apetite.

Para o psicólogo Pedro Rujano, também do São Marcelino Champagnat e Cajuru, o processo envolve ainda uma quebra na forma como o cérebro organiza a realidade. “A perda rompe um padrão de previsibilidade. O cérebro, que estava organizado em torno daquele vínculo, precisa se reorganizar”, explica.

É por isso que o luto raramente se manifesta em linha reta, ele oscila, alternando momentos de maior estabilidade com períodos de dor mais intensa.

Entre as reações esperadas estão:

Tristeza profunda

Saudade

Sentimento de culpa

Raiva, inclusive direcionada à pessoa que morreu

Sensação de irrealidade

Alterações no sono, no apetite e na cognição

Redução temporária da capacidade de funcionar no dia a dia

Acompanhamento profissional

Não existe prazo certo para elaborar uma perda. Clinicamente, espera-se uma adaptação gradual ao longo de seis a doze meses. Ainda assim, o principal critério de atenção não é o tempo, mas o impacto na funcionalidade. “Mesmo com tristeza, a pessoa tende a conseguir manter minimamente suas atividades. Quando há prejuízo importante, isso acende um sinal de alerta”, destaca Marcelo.

Os especialistas chamam atenção para situações em que o luto pode evoluir para quadros mais graves, como depressão ou transtornos relacionados ao trauma. Entre os sinais estão:

Sofrimento intenso e persistente

Isolamento social

Incapacidade de retomar a rotina

Uso abusivo de substâncias

Pensamentos recorrentes sobre a morte

Nesses casos, a orientação é buscar avaliação profissional.

Como atravessar o luto?

Manter algum nível de atividade física ou social, respeitar o próprio ritmo e contar com uma rede de apoio são medidas que ajudam. “O luto é normal e, na maior parte das vezes, não precisa de intervenção profissional, mas o suporte social faz diferença na forma como a pessoa atravessa esse período”, afirma Marcelo.

Pedro reforça que o objetivo não é eliminar a dor, mas aprender a carregá-la. Rituais de despedida e o compartilhamento da experiência com pessoas de confiança podem ajudar a tornar a perda mais real e, com o tempo, mais suportável.

Para quem está do lado de fora, acolher sem invadir é a orientação mais importante. Demonstrar presença, evitar excesso de conselhos e respeitar o tempo do outro tendem a ser mais eficazes do que qualquer tentativa de acelerar o processo.



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