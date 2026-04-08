Você não precisa deletar suas redes para salvar sua saúde mental

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é preciso abandonar as redes sociais para proteger a saúde mental, mas a forma de uso faz toda a diferença, segundo um estudo da Universidade de British Columbia, no Canadá, publicado no Journal of Experimental Psychology General.

A pesquisa mostra que tanto a abstinência total quanto o uso intencional podem trazer benefícios, mas em dimensões diferentes.

Parar de usar redes sociais reduziu sintomas como ansiedade e estresse, enquanto aprender a usá-las de maneira mais consciente diminuiu sentimentos de solidão e o receio de estar perdendo algo, também conhecido pela sigla em inglês FOMO, que significa fear of missing out, ou "medo de ficar de fora", em tradução livre.

"Essa redução da solidão e do FOMO aconteceu porque as pessoas foram incentivadas a agir e se conectar com os outros na vida real, fora da internet", analisa o psicólogo clínico Vitor Koichi Iwakura Fugimoto, do Espaço Einstein Bem-Estar e Saúde Mental, do Einstein Hospital Israelita. "O problema não é o uso por si só, mas como fazemos esse uso."

A pesquisa acompanhou 393 jovens adultos canadenses, entre 17 e 29 anos, que relataram preocupação com o impacto das redes sociais em seu bem-estar. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em três grupos ao longo de seis semanas. Um deles manteve o uso habitual das plataformas, outro interrompeu totalmente e o terceiro assistiu a aulas sobre como modificar a forma de interação, com foco em reduzir comparações sociais, diminuir o uso passivo e priorizar conexões mais significativas.

Ao longo do experimento, os pesquisadores avaliaram tanto mudanças no comportamento digital quanto indicadores de saúde mental. Foram analisados tempo de uso, intensidade e padrão de engajamento (como rolagem passiva versus interação ativa), além de medidas de solidão, FOMO, estresse, ansiedade e sintomas depressivos.

As avaliações foram feitas em diferentes momentos durante as seis semanas, permitindo comparar a evolução dos três grupos e identificar efeitos distintos entre parar completamente e aprender a usar de maneira intencional.

Os autores concluíram que as redes sociais operam de forma ambivalente: ao mesmo tempo em que ampliam pressões de comparação e autoapresentação, também oferecem oportunidades reais de conexão.

"Nem todo uso da rede social é danoso, é importante isso ser discriminado", frisa Fugimoto. "Um padrão que costuma piorar o bem-estar é o uso passivo, quando as pessoas abrem as plataformas sem propósito definido. Além disso, o tipo de interação importa: se a pessoa consome sobretudo conteúdos de famosos ou páginas de fofoca e não se engaja com amigos e familiares, isso tende a aumentar a sensação de desconexão."

Os efeitos sobre a saúde mental estão diretamente ligados ao modo de uso. A comparação social é um dos principais fatores envolvidos. Trata-se de um comportamento humano natural, mas que se intensifica nas plataformas digitais, onde predominam recortes positivos e idealizados da vida cotidiana.

"Muitas vezes, o que é mostrado não é uma realidade compatível com a vida da grande maioria da população", observa o psicólogo.

O que mostram as pesquisas

Outro fator relevante é a intensidade do uso. Quanto maior o tempo gasto nas plataformas, mais intensa tende a ser a sensação de perda de controle, o que pode contribuir para a piora do bem-estar. Esse ciclo costuma se retroalimentar: ao perder a noção do tempo e do conteúdo consumido, o usuário permanece conectado por mais tempo do que pretendia.

"De uma forma ou de outra, isso leva a uma intensidade maior de uso, geralmente porque a pessoa perde a noção do tempo e do que está consumindo", alerta Vitor Fugimoto.

Esses padrões de uso encontram respaldo na literatura científica. Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2022 na JMIR Mental Health reuniu dados de 18 pesquisas com mais de 9 mil adolescentes e jovens adultos, e identificou correlações moderadas entre uso problemático de redes sociais -caracterizado por padrões semelhantes a comportamento aditivo- e sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Os autores observaram que esse hábito foi um preditor mais consistente de sofrimento psicológico do que o simples tempo de exposição.

Já um estudo longitudinal publicado em 2025 na JAMA Network Open, que acompanhou quase 12 mil crianças e adolescentes ao longo de quatro anos nos Estados Unidos, mostrou que aumentos individuais no tempo de uso de redes sociais estavam associados à elevação posterior de sintomas depressivos.

Outra pesquisa, feita com mais de 3.000 jovens e publicada em 2019 na JAMA Pediatrics, identificou associação entre maior tempo dedicado às redes e aumento de sintomas depressivos, efeito parcialmente explicado por mecanismos como comparação social ascendente e redução da autoestima.

Dados populacionais dos Estados Unidos, divulgados em 2025 pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention), também indicam que adolescentes com quatro horas diárias ou mais de tempo de tela apresentam maior risco de relatar sintomas de depressão, ansiedade, pior qualidade do sono e menor percepção de suporte social.

A relação se estende à autoimagem. Uma meta-análise publicada em 2025 na revista Body Image, que analisou dados de estudos envolvendo mais de 55 mil participantes, mostrou que níveis mais elevados de comparação social online estão associados a maiores preocupações com imagem corporal, sintomas de transtornos alimentares e imagem corporal positiva inferior.

Uso consciente

No estudo canadense, os participantes que passaram pela intervenção do "uso intencional" foram orientados a reduzir comparações sociais, deixar de seguir ou silenciar contas que provocavam sentimentos negativos, diminuir a rolagem passiva e priorizar interações ativas --como comentar, enviar mensagens diretas e fortalecer vínculos com pessoas próximas.

A proposta não era apenas reduzir o tempo de tela, mas transformar a qualidade do engajamento. "Acho que, no dia a dia, o que a gente pode fazer para reduzir essa comparação social e fazer isso intencional é de fato ter um propósito do porquê estar abrindo aquele aplicativo, seja o Instagram, o TikTok, o WhatsApp ou o Facebook", propõe o psicólogo do Einstein.

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Para ele, o primeiro passo é criar um filtro ativo das próprias redes: revisar as contas seguidas e refletir sobre o impacto real de cada uma delas. Perfis que estimulam comparação constante, exibem rotinas idealizadas ou reforçam padrões inalcançáveis podem ser silenciados ou deixados de lado.