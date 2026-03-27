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Áustria proibirá redes sociais para menores de 14 anos

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Repórter
27/03/2026 08:15

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A Áustria vai proibir o acesso às redes sociais a menores de 14 anos após longas negociações dentro da coalizão de governo, anunciou o Executivo nesta sexta-feira (27).

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"É praticamente impossível para os pais controlarem o consumo dos filhos nestas plataformas, que são projetadas para torná-los deliberadamente dependentes", disse o número dois do governo, Andrea Babler, em uma entrevista coletiva.

O governo também pretende introduzir uma nova disciplina obrigatória nas escolas chamada "Mídia e Democracia" para ajudar os estudantes a distinguir entre verdade e mentira, assim como detectar tentativas de influenciar negativamente a democracia, segundo a proposta.

Vários países da União Europeia, como França, Espanha e Dinamarca, anunciaram a intenção de estabelecer uma idade mínima para o uso das redes sociais.

A Austrália foi o primeiro país a adotar uma medida do tipo. Desde 10 de dezembro, menores de 16 anos estão proibidos de acessar plataformas como Snapchat, TikTok ou Facebook, entre outras.

As empresas de tecnologia podem enfrentar multas de 49,5 milhões de dólares australianos (34 milhões de dólares americanos, 178 milhões de reais) caso não adotem "medidas razoáveis" para restringir o uso dos aplicativos.

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ooa/ach/gv/dbh/eg/fp-jc

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