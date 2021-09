Instagram passa por instabilidade e deixa usuários em 'abstinência'

Aplicativo não carrega o feed, nem permite o envio de mensagens (foto: Pixabay)

Usuários do Instagram no Brasil e em diversas partes do mundo relatam dificulades para utilizar a rede na manhã desta quinta-feira (2/9). Segundo reclamações postadas no Twitter, o feed do aplicativo parou de ser atualizado. Quem tenta enviar mensagens privadas também não consegue.

Site Downdetector acusou mais de 3,4 mil reclamações de instabilidade no Instagram (foto: Downdetector)

Veja as queixas postadas no Twitter

o instagram caiu e eu pensei que era a minha internet, só que não %uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21%uD83E%uDD21 pic.twitter.com/vWFxpYjpFk %u2014 samuel iack (@mumuck_) September 2, 2021

A galera chegando aqui no Twitter pra saber se o Instagram caiu. pic.twitter.com/fmpGSC1ZUv %u2014 Grey Meredith (@GreyMeredith4) September 2, 2021

O Instagram caiu



eu automaticamente olhando pro meu roteador com cara de palhaço: pic.twitter.com/q04nspmdQ5 %u2014 %uD835%uDD7E%uD835%uDD97.%uD835%uDD75%uD835%uDD8D%uD835%uDD94%uD835%uDD9C %u17F9%uD83D%uDCB8 (@jhonvixtor) September 2, 2021

O Instagram já começou o dia sem pegar %uD83E%uDD21%uD83E%uDD21 %u2014 Luanna Castro (@luaannacastro) September 2, 2021

Por volta de 8h40, o site Downdetector, que registra falhas em redes sociais, contabilizava mais de 3,4 mil relatos de instabilidade só no País.