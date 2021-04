Instagram e Facebook ficam fora do ar na noite desta quinta-feira (8/4)

As redes ficaram cerca de 40 minutos fora do ar (foto: Reprodução de Internet)



No início da noite desta quinta-feira (8/4), as redes sociais Instagram e Facebook – que incluiu a plataforma de mensagens Messenger –mostraram instabilidade e ficaram “fora do ar”. Por volta das 18h, internautas tentaram acessar os sites mas se depararam com uma mensagem de “desculpa pela falha”.





O motivo da queda das redes sociais, que fazem parte da companhia Facebook, Inc, ainda não foi anunciado. Após cerca de 40 minutos fora do ar, o Facebook e o Instagram voltaram a funcionar.









Com isso, o nome de “Mark Zuckerberg”, que é um dos coordenadores da empresa e fundador do Facebook, ficou entre os assuntos mais comentados do site, que continuava funcionando.





No Twitter, os internautas não perderam tempo e fizeram vários memes, que são piadas sobre um tema popular nas redes. Veja: