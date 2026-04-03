Saúde alerta para cuidados com consumo de peixes na Semana Santa
Secretaria orienta sobre compra, armazenamento e preparo do pescado para evitar intoxicações alimentares durante o período.
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A Secretaria Estadual de Saúde reforçou o alerta para cuidados na compra, armazenamento e preparo de peixes neste período de Semana Santa.
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O objetivo é conscientizar consumidores sobre práticas seguras, reduzindo os riscos de intoxicação alimentar, que podem levar a quadros graves de saúde, especialmente quando há falhas na conservação ou na manipulação dos alimentos.
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A superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, Helen Keller, explica quais sinais devem ser observados pelos consumidores na hora da compra do pescado.
Uma importante orientação para a população na compra de um pescado é em relação à camada grossa de gelo e o plástico obrigatoriamente necessário entre o gelo e o pescado. É muito importante observar a rotulagem, a denominação do produto, a data de validade, o país de origem de onde ele veio e também o CIF. – destacou a secretária, que atentou também que os consumidores devem verificar se os peixes apresentam guelras vermelhas, óleos brilhantes e salientes, escamas aderidas ao pescado e consistência firme.
A Secretaria alerta também que os cuidados não terminam na compra, com o transporte e o armazenamento em casa sendo etapas fundamentais para evitar a contaminação, além do armazenamento mais rápido possível após a compra.
Em casa, deve ser limpo, seco e guardado em recipiente fechado na geladeira, e caso o peixe vá ser consumido cru, isso deve ocorrer em até 24 horas. Já o alimento cozido pode ser mantido por até três dias, desde que refrigerado adequadamente.
A ingestão de pescado contaminado pode causar intoxicação alimentar com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e, em casos mais graves, levar à hospitalização.
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O preparo do tradicional bacalhau, também exige atenção, com o dessalgue devendo ser feito sob refrigeração, nunca em temperatura ambiente, o que reduz o risco de contaminação.