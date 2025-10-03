Bebidas alcoólicas: rótulos e etiquetas contra fraudes e intoxicação





Consumidores e estabelecimentos devem atenção às embalagens e possíveis indícios de falsificação e violação - lacres rompidos e ausência de informações sobre a procedência dos produtos

Por isso, é essencial verificar sempre a integridade da embalagem e as informações de procedência antes do consumo, priorizando marcas confiáveis que investem em soluções antifraude.

Mercado ilegal movimenta bilhões no Brasil Um relatório divulgado neste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta que o mercado ilegal de bebidas alcoólicas movimentou R$ 56,9 bilhões no Brasil, aumento de 224% em relação a 2017. A sonegação fiscal no setor foi de mais de R$ 28 bilhões em 2023. O que é o metanol, substância ilegal em bebidas que causou cegueira e danos cerebrais em jovens de SP O Fórum categoriza as atividades ilegais em quatro tipos: falsificação (fabricação com marca falsificada e reutilização de garrafas de marcas legítimas), contrabando (importação ilegal de bebida sem pagamento de imposto), produção artesanal ilegal (fabricação sem seguir regras sanitárias e fiscais) e sonegação fiscal (venda sem recolher tributos). Coquetéis e bebidas sem álcool matam a vontade de beber? O Anuário da Falsificação, feito pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), diz que a produção ilegal de cerveja artesanal mais do que dobrou entre 2016 e 2022, chegando a 48,1 milhões de litros. Também aconteceu com os destilados, com alta de 82%.





