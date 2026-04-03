O mofo no rejunte do banheiro pode estar atacando sua respiração
Rinite, sinusite e asma podem piorar com a presença de fungos em casa; saiba identificar os sinais de perigo e como eliminar o problema pela raiz
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Aqueles pontos pretos no rejunte do banheiro, muitas vezes ignorados na limpeza diária, podem ser a causa silenciosa do agravamento de sua rinite, sinusite ou crises de asma. O que parece apenas sujeira é, na verdade, um risco para a saúde respiratória de toda a família, transformando um dos ambientes mais usados da casa em um foco de problemas.
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Essa aparência encardida é, na verdade, uma colônia de fungos, conhecida como mofo. Quando se instalam, esses micro-organismos liberam esporos no ar, que são facilmente inalados. Para quem já possui alguma condição respiratória, o contato contínuo com esses esporos funciona como um gatilho, intensificando sintomas e crises.
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O banheiro é o ambiente perfeito para sua proliferação. A combinação de umidade constante, calor do chuveiro e pouca ventilação cria o cenário ideal para que os fungos cresçam não apenas no rejunte, mas também em cantos de paredes, no teto e dentro de armários.
Como saber se o mofo está afetando sua saúde
Os sinais de que os fungos estão prejudicando seu sistema respiratório são sutis e muitas vezes confundidos com alergias comuns. O principal indicativo é a piora dos sintomas quando você passa mais tempo em casa, especialmente após usar o banheiro.
Sinais de que o mofo afeta sua saúde
Identifique os indicativos de que os fungos estão prejudicando sua respiração.
Piora de quadros alérgicos
Se sua rinite ou asma parece mais difícil de controlar, o mofo pode ser o culpado.
Tosse seca e persistente
Uma tosse que não passa, mesmo sem resfriado, pode indicar irritação por esporos.
Congestão nasal e espirros
Sintomas que se intensificam após um banho quente, quando o vapor espalha os fungos.
Irritação nos olhos e garganta
Coceira e vermelhidão também são reações comuns à presença de mofo no ambiente.
O que fazer para eliminar o mofo e proteger a respiração
Para eliminar os focos de mofo, é fundamental escolher o produto correto e tomar precauções. Antes de iniciar a limpeza, use luvas de proteção, máscara e mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de esporos e o contato com produtos químicos.
Existem opções eficazes e acessíveis. Uma das mais potentes é uma solução de água sanitária diluída (uma parte de água sanitária para três partes de água). Como alternativa natural, o vinagre branco puro também age contra os fungos. Para ambos os casos, aplique o produto sobre o rejunte seco, deixe agir por 10 a 20 minutos e, em seguida, esfregue com uma escova de cerdas firmes.
O bicarbonato de sódio pode ser útil como um abrasivo para ajudar na remoção mecânica, mas evite misturá-lo diretamente com o vinagre, pois a reação química neutraliza a eficácia dos dois produtos. Após esfregar, enxágue bem a área para remover todos os resíduos. Se a infestação for muito extensa, considere contratar um profissional.
Contudo, apenas limpar não resolve o problema a longo prazo. A prevenção é fundamental. Manter o ambiente arejado, abrir portas e janelas após o banho, usar um exaustor e secar as superfícies molhadas são atitudes simples que evitam o retorno do problema. O ideal é manter a umidade do ar abaixo de 65% para dificultar a proliferação dos fungos e proteger sua respiração.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.