Como evitar mofo em casa com a chegada da frente fria e aumento das chuvas

A chegada de uma frente fria, acompanhada de chuva e queda nas temperaturas, amplia o excesso de umidade, facilitando o surgimento de mofo, o que ocasiona manchas escuras nas paredes, cheiro de guardado e o risco de problemas respiratórios. No entanto, adotar algumas práticas simples pode evitar esses problemas.

Mesmo com o tempo frio, é fundamental abrir as janelas e portas por pelo menos 15 a 30 minutos todos os dias, e para potencializar o efeito, adote a ventilação cruzada, abrindo janelas em lados opostos do imóvel. O nível ideal da umidade relativa do ar, entre 30% e 60%, deve ser mantido, e um aparelho chamado higrômetro pode ajudar a monitorar esse índice.

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Escolha os períodos mais quentes e ensolarados do dia para arejar os ambientes, permitindo que a luz solar entre diretamente nos cômodos para, também, combater a proliferação de fungos, responsáveis pelo mofo.

Organização de armários e móveis

Guarda-roupas e armários são locais mais propícios por serem fechados e escuros. Para evitar o mofo nesses espaços, não sobrecarregue prateleiras e gavetas; deixe um pequeno espaço entre as peças de roupa e os objetos permite que o ar circule melhor; além de manter as portas abertas por alguns minutos diariamente.

Busque afastar os móveis de paredes que recebem pouca ventilação ou que costumam ficar mais úmidas, visto que um espaço de poucos centímetros já é suficiente para criar um corredor de ar e evitar que a umidade fique presa entre a parede e o móvel.

Soluções para absorver a umidade

Além da ventilação, algumas soluções caseiras e produtos específicos podem ajudar a manter os ambientes secos em espaços pequenos e fechados, como armários, gavetas e despensas. Confira algumas opções:

Sal grosso ou bicarbonato de sódio: coloque em potes abertos e distribua em pontos específicos. Ambos têm alta capacidade de absorver a umidade do ar e devem ser trocados quando estiverem muito úmidos.

Carvão vegetal: disponha alguns pedaços em um recipiente ou em saquinhos de tecido para, além de absorver umidade, neutralizar odores.

Sílica-gel: os saquinhos de sílica, comuns em caixas de sapatos e eletrônicos, são excelentes para gavetas e caixas de armazenamento.

Desumidificadores: para casos mais persistentes, produtos antimofo comprados em supermercados ou aparelhos elétricos são boas soluções para reduzir a umidade do ambiente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata