Perdeu ou teve um dente comprometido e não tratou? Isso afeta saúde bucal

Você já pensou no que acontece dentro da boca quando um dente não é substituído? Pode parecer algo simples, mas não é bem assim. Um estudo publicado no Journal of Oral Rehabilitation aponta que a perda dentária não tratada está diretamente associada a mudanças na mordida, movimentação dos dentes e até perda óssea ao longo do tempo. Ou seja, o impacto vai muito além do que se vê no espelho.



“Quando um dente é perdido, a boca não fica parada esperando uma solução. Os dentes ao redor começam a se movimentar para tentar ocupar aquele espaço vazio e o dente que faz par com ele pode descer ou subir mais do que deveria. Aos poucos, isso vai bagunçando o encaixe da mordida”, explica o dentista da Oral Sin, Paulo Yanase. Na prática, é como se a boca tentasse se reorganizar sozinha, mas acabasse criando novos problemas no caminho.



Mas afinal, o que acontece com a boca quando perdemos um dente e não substituímos?



• Os dentes saem do lugar: os dentes vizinhos começam a entortar em direção ao espaço vazio. Isso pode deixar o sorriso desalinhado e até dificultar a limpeza, aumentando o risco de cáries e problemas na gengiva.

• A mordida perde o equilíbrio: com os dentes fora de posição, o encaixe entre a parte de cima e de baixo da boca muda. Isso pode gerar desconforto, sensação ruim na mordida e até dores na mandíbula.

• Alguns dentes ficam sobrecarregados: como a mastigação deixa de ser bem distribuída, certos dentes passam a fazer mais esforço do que deveriam, o que pode levar a desgaste e até fraturas com o tempo.

• O osso começa a diminuir: o osso que segurava o dente precisa do estímulo da mastigação para se manter forte. Sem isso, ele começa a encolher aos poucos, o que pode até mudar o formato do rosto em casos mais avançados.

• Mastigar e falar pode ficar mais difícil: dependendo do dente perdido, a pessoa pode começar a mastigar só de um lado ou ter dificuldade com alguns sons na fala, o que afeta o dia a dia mais do que se imagina.



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“Tudo isso acontece porque cada dente tem um papel importante. Quando um falta, os outros tentam compensar, mas nem sempre conseguem fazer isso da melhor forma. Por isso, substituir o dente perdido não é só uma questão estética, é uma forma de manter a boca funcionando bem e evitar problemas maiores no futuro”, reforça o dentista.