Assine
overlay
Início Saúde
AILEMNTAÇÃO SAUDÁVEL

Os melhores alimentos anti-inflamatórios para a sua saúde

Com o avanço da idade, o organismo tende a manter inflamações de baixo grau que não causam dor imediata, mas aceleram o envelhecimento e o surgimento de doenças

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
12/01/2026 17:08

compartilhe

SIGA
x
Os melhores alimentos anti inflamatórios para reduzir inflamação e melhorar a saúde
Os melhores alimentos anti inflamatórios para reduzir inflamação e melhorar a saúde crédito: Tupi

A inflamação crônica silenciosa está ligada a doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer e câncer, especialmente após os 45 anos. A proposta dos alimentos anti-inflamatórios é transformar a cozinha em farmácia natural, usando escolhas simples e acessíveis no dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o avanço da idade, o organismo tende a manter inflamações de baixo grau que não causam dor imediata, mas aceleram o envelhecimento e o surgimento de doenças crônicas. Esse processo afeta diretamente articulações, intestino, cérebro e sistema cardiovascular.

Leia Mais

Os alimentos anti-inflamatórios atuam reduzindo radicais livres, equilibrando a microbiota intestinal e modulando respostas inflamatórias. O consumo regular desses itens ajuda a interromper o ciclo inflamatório silencioso de forma contínua.

Como usar os alimentos anti-inflamatórios na rotina alimentar

A estratégia não é dieta restritiva, mas repetição inteligente. Inserir pequenas quantidades diariamente é mais eficaz do que consumir grandes volumes esporadicamente.

Esses alimentos podem ser usados em preparações simples, como refogados, chás, patês e acompanhamentos, garantindo adesão a longo prazo e benefícios reais para a saúde.

Os melhores alimentos anti inflamatórios para reduzir inflamação e melhorar a saúde
A dieta certa influencia dores, inchaço e bem-estar geral. – Créditos: depositphotos.com / monticello

Lista completa de alimentos anti-inflamatórios e seus benefícios

Alimento Ativos principais Principais benefícios
Cúrcuma Curcumina com absorção aumentada pela pimenta Redução de dor, artrite e inflamação
Couve Magnésio, cálcio equilibrado e antioxidantes Imunidade, pele e prevenção de câncer
Abacate Ômega 9 e fitoesteróis Coração, pele e controle metabólico
Sardinha Ômega 3 natural Memória, coração e ação anti inflamatória
Banana verde Amido resistente Intestino saudável e controle glicêmico
Cebola Quercetina concentrada na casca Ação contra infecções e inflamação
Grão de bico Triptofano e fibras fermentáveis Saciedade, humor e microbiota
Maçã Pectina Saúde intestinal e envelhecimento saudável
Azeite extravirgem Gorduras monoinsaturadas e fitomelatonina Controle do colesterol e proteção cardiovascular

Como consumir alimentos anti-inflamatórios no dia a dia

  • Usar cúrcuma diariamente em pequenas quantidades com pimenta
  • Refogar couve rapidamente ou consumir crua em saladas
  • Incluir abacate em refeições salgadas
  • Consumir sardinha em lata, patê ou preparações simples
  • Utilizar banana verde cozida ou em biomassa
  • Aproveitar casca de cebola para chás ou assados
  • Preparar grão de bico em húmus ou caldos
  • Consumir maçã cozida com canela periodicamente
  • Usar azeite extravirgem em legumes e preparações mornas

A relação entre intestino e inflamação

Grande parte da inflamação crônica começa no intestino, quando bactérias ruins predominam. Alimentos ricos em fibras fermentáveis alimentam bactérias benéficas e reduzem processos inflamatórios sistêmicos.

Ao fortalecer a microbiota, o corpo melhora imunidade, metabolismo e resposta hormonal, refletindo em mais energia e menos dores.

Selecionamos um conteúdo do canal Dra. Gisela Savioli, que conta com mais de 1,59 mi de inscritos e já ultrapassa 963 mil visualizações neste vídeo, apresentando informações claras sobre alimentos com ação anti-inflamatória e seus efeitos no organismo. O material destaca opções alimentares naturais, relação com a redução de inflamações crônicas, benefícios para a saúde geral e orientações práticas para incluir esses alimentos na rotina, alinhado ao tema tratado acima:

Cozinha como ferramenta de prevenção

A adoção constante de alimentos anti-inflamatórios não exige mudanças radicais, mas consistência. Pequenas escolhas repetidas diariamente geram impacto cumulativo na saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando usados de forma estratégica, esses alimentos ajudam a reduzir riscos dos principais problemas associados ao envelhecimento, promovendo longevidade com mais qualidade de vida.

Tópicos relacionados:

alimentos alimentos-improprios alimentos-inflamatorios entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay