Calor, sol e recuperação: o que é mito e o que é verdade?

Com a chegada do verão, aumentam também as dúvidas sobre a realização de cirurgias plásticas nessa época do ano. Entre as crenças mais comuns estão a ideia de que o calor atrapalha a cicatrização, de que não é possível se recuperar adequadamente e de que o risco de complicações é maior. No entanto, a medicina moderna e a experiência clínica mostram que muitos desses receios são baseados em desinformação.

Segundo a cirurgiã plástica Carine Barreto, o verão, por si só, não é um fator determinante para contraindicar procedimentos cirúrgicos. “A estação do ano não define se uma cirurgia pode ou não ser realizada. O que realmente importa é a avaliação individual do paciente, o tipo de procedimento e o cumprimento rigoroso das orientações médicas".

Um dos mitos mais persistentes diz respeito à cicatrização. Embora o calor possa exigir cuidados extras, ele não impede uma boa recuperação. A especialista explica que a cicatrização está muito mais relacionada ao comportamento do paciente no pós-operatório do que ao clima.

Ela acrescenta que o aspecto final da cicatriz, como o desenvolvimento de cicatrizes queloidianas, também é fortemente influenciado pela genética do paciente, e não apenas pelos cuidados externos.

Além disso, tecnologias modernas, como as malhas cirúrgicas, podem contribuir para um pós-operatório mais confortável. Essas malhas possuem uma tecnologia que repele o calor e reduz a sensação térmica, ajudando o paciente a se sentir melhor durante a recuperação. Elas também apresentam uma ação anti-inflamatória, auxiliando na cicatrização e na diminuição do desconforto.

“Evitar exposição solar, manter a região operada protegida e seguir corretamente o acompanhamento médico são cuidados essenciais em qualquer época do ano", ressalta Carine.

Outro ponto importante é o planejamento. Muitas pessoas acreditam que o verão inviabiliza a rotina de recuperação, mas isso depende diretamente da organização e das expectativas do paciente. Cada cirurgia possui um tempo de repouso específico, e compreender essas etapas faz parte de uma decisão consciente.

“Cirurgia plástica exige planejamento e responsabilidade. Quando o paciente entende o processo e respeita os limites do corpo, o pós-operatório tende a ser mais seguro e tranquilo", esclarece a cirurgiã plástica.

Em um período marcado por excesso de informações nas redes sociais, especialistas reforçam a importância de buscar fontes confiáveis e orientação profissional. Mais do que escolher a estação do ano, o fundamental é alinhar segurança, saúde e expectativas reais, garantindo que a decisão pela cirurgia seja feita de forma informada e responsável.