Cirurgias plásticas crescem com a chegada do verão: Brasil lidera ranking

À medida que os meses mais quentes se aproximam, um fenômeno recorrente ganha força no Brasil: o aumento expressivo na procura por cirurgias plásticas entre setembro e dezembro. Mais do que uma questão de vaidade sazonal, trata-se de um movimento que combina estética, planejamento de vida e desejo de bem-estar.

De acordo com dados recentes da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), o Brasil assumiu a liderança mundial em 2024, com 2.354.513 procedimentos cirúrgicos estéticos realizados, superando todas as outras nações.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) reforça a tendência: só em 2023, mais de dois milhões de brasileiros se submeteram a algum tipo de cirurgia estética, um crescimento contínuo que reafirma o protagonismo do país nesse setor.

O cirurgião plástico Eduardo Sucupira, membro titular da SBCP e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, destaca que o sucesso dos procedimentos depende de planejamento e respeito ao tempo de recuperação. “É fundamental seguir as orientações médicas e compreender o calendário estético, que exige paciência e cuidados específicos”, afirma.

Procedimentos mais extensos, como abdominoplastia, lifting de braços ou coxas e cirurgias combinadas, demandam de 30 a 60 dias de recuperação inicial, período em que repouso, restrições físicas e o uso de faixas compressivas são indispensáveis.

“As mamoplastias, em suas diferentes modalidades, costumam permitir um retorno social confortável entre 30 e 45 dias. Já procedimentos menos invasivos oferecem recuperação mais breve: a blefaroplastia, por exemplo, devolve ao paciente uma aparência socialmente aceitável em 10 a 15 dias, enquanto técnicas como lipoaspiração localizada, toxina botulínica, preenchedores e lasers permitem retorno gradual em cerca de 15 a 20 dias”, explica Eduardo.

Cada organismo, no entanto, possui um ritmo próprio. Saúde geral, cicatrização, cuidados pós-operatórios, exposição solar e hábitos cotidianos são fatores que influenciam diretamente o processo de recuperação.

Estética e consciência

O aumento da demanda no segundo semestre não está ligado apenas à estética. Muitos pacientes aproveitam o recesso de fim de ano e as férias escolares para realizar as cirurgias em um período que facilita o repouso sem interferir na rotina profissional ou acadêmica.

“A escolha desse calendário revela não apenas a busca por resultados imediatos, mas também por conveniência e qualidade de vida”, observa o especialista.

Segurança

Mesmo em tempos de alta procura, os especialistas reforçam que a cirurgia plástica é um ato médico de grande responsabilidade. A escolha deve considerar hospitais adequados, equipes experientes e condutas éticas, evitando decisões precipitadas ou baseadas apenas em aparência.

O professor Ivo Pitanguy já dizia que “a beleza é um direito de todos, mas deve estar sempre subordinada à saúde e ao equilíbrio”. A lição segue atual: resultados duradouros não se medem apenas na estética, mas no respeito ao indivíduo, à sua história e à sua integridade.

“A verdadeira ‘estética do verão’ não está apenas no corpo pronto para as praias, mas na decisão consciente, planejada e segura de investir em si mesmo. Mais do que se preparar para uma estação, trata-se de um gesto de cuidado com a saúde, a autoestima e o bem-estar”, destaca o cirurgião plástico.





