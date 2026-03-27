Treino na areia pode ser aliado durante o uso de canetas emagrecedoras

O tratamento médico com uso de canetas para emagrecimento, medicamentos agonistas do receptor GLP-1, vem acompanhado da necessidade da prática de atividade física, que, por sua vez, requer orientação adequada.

De acordo com o especialista em treinamento físico Rogério Sthanke, fundador da academia 4Beach Gym, “um dos principais desafios enfrentados por esse público está na preservação da massa muscular e na manutenção da performance física, especialmente quando não há um direcionamento estratégico de treino”.

Nesse cenário, o treino na areia pode contribuir para melhores resultados durante o tratamento. Ao integrar musculação e treinamento funcional em um ambiente sensorial, o método combina estímulos predominantes de força com um menor volume de treinos metabólicos, aliado a um controle rigoroso de intensidade. “Essa abordagem respeita o momento fisiológico e a individualidade de cada aluno”, comenta Rogério.

Segundo o especialista, a base da eficiência do protocolo está no monitoramento cardíaco em tempo real, que permite acompanhar variáveis como frequência cardíaca, nível de esforço e gasto calórico, proporcionando maior precisão na condução dos treinos e reforçando a segurança durante toda a prática.



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Rogério destaca que o uso de canetas emagrecedoras deve fazer parte de um processo conduzido por profissionais da saúde. “O papel do educador físico é garantir que, dentro desse contexto, o treino seja aplicado de forma inteligente, segura e eficiente”, ressalta.