Assine
overlay
Início Bem viver
PROIBIDO

Anvisa determina recolhimento de esmaltes da Impala por substância tóxica

Produtos continham substância nociva para a reprodução humana

Publicidade
Carregando...
JN
Júlio Noronha*
JN
Júlio Noronha*
Repórter
16/03/2026 20:38

compartilhe

SIGA
x
<p>Em outubro, a Anvisa determinou a proibição da manipulação, venda, publicidade e aplicação desses implantes para tais fins após relatos de associações médicas documentarem centenas de complicações decorrentes desse uso.</p>
Em outubro, a Anvisa determinou a proibição da manipulação, venda, publicidade e aplicação desses implantes para tais fins após relatos de associações médicas documentarem centenas de complicações decorrentes desse uso. crédito: Marcelo Camargo - Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16/3) o recolhimento de todos os esmaltes em gel da Impala. A medida ocorreu depois da empresa informar que os produtos contêm uma substância chamada Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) na composição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Correio entrou em contato com a Mondial, empresa responsável pela marca Impala, para comentar o recolhimento. No entanto, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

Leia Mais

A decisão publicada no Diário Oficial da União atingirá produtos fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA. O recolhimento dos produtos ocorre após uma resolução de 30 de outubro de 2025, onde a Agência atualizou a lista de substâncias proibidas em produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos.

A substância que torna o esmalte proibido no Brasil é o Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide. Esse tipo de substância é classificada como tóxica para a reprodução humana, segundo testes realizados em animais. Mesmo que o efeito não tenha sido comprovado na saúde humana, os resultados dos testes indicam riscos à saúde.

A determinação da Anvisa abrange os seguintes produtos da Impala: “Plus Gel Esmalte Impala gel; Esmalte Gel Impala Gel Plus ; Gel Plus Impala Esmalte Gel ; Esmalte Gel Plus Impala; e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Tópicos relacionados:

anvisa saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay