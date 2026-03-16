Anvisa determina recolhimento de esmaltes da Impala por substância tóxica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16/3) o recolhimento de todos os esmaltes em gel da Impala. A medida ocorreu depois da empresa informar que os produtos contêm uma substância chamada Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) na composição.

O Correio entrou em contato com a Mondial, empresa responsável pela marca Impala, para comentar o recolhimento. No entanto, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

A decisão publicada no Diário Oficial da União atingirá produtos fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA. O recolhimento dos produtos ocorre após uma resolução de 30 de outubro de 2025, onde a Agência atualizou a lista de substâncias proibidas em produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos.

A substância que torna o esmalte proibido no Brasil é o Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide. Esse tipo de substância é classificada como tóxica para a reprodução humana, segundo testes realizados em animais. Mesmo que o efeito não tenha sido comprovado na saúde humana, os resultados dos testes indicam riscos à saúde.

A determinação da Anvisa abrange os seguintes produtos da Impala: “Plus Gel Esmalte Impala gel; Esmalte Gel Impala Gel Plus ; Gel Plus Impala Esmalte Gel ; Esmalte Gel Plus Impala; e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear.

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*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes